La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che alle ore 22.38 l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 2.8 ad una profondità di 7 km, con epicentro nel comune di Dicomano, in provincia di Firenze.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione in alcune aree a ridosso dell'epicentro ma non si segnalano criticità.

