Tra l’ombra e l’anima: nasce a Carrara il premio di arte letteraria intitolato a Neruda

È stato presentato oggi, mercoledì 30 luglio, a palazzo del Pegaso ‘Tra l’ombra e l’anima’, il Premio internazionale di arte letteraria Pablo Neruda, nuova iniziativa culturale che arriva dal territorio di Massa Carrara. Alla conferenza stampa hanno preso parte i consiglieri regionali Francesco Gazzetti, segretario questore dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea toscana, e Giacomo Bugliani, con Marina Pratici presidente del premio, Gaia Greco, responsabile della direzione segreteria del premio, Emanuela Cordiviola, della direzione artistica).

Presidente della giuria sarà il consigliere regionale Giacomo Bugliani: “È un piace e un onore essere accanto a nomi importanti nel panorama culturale e letterario nazionale e internazionale – ha dichiarato Bugliani –. Un nuovo premio letterario che nasce nella provincia di Massa e Carrara, in particolare a Carrara, è sempre un fattore da salutare con grande positività. Vengono coinvolti soggetti di alto rilievo culturale. Da rappresentante delle istituzioni non possono che essere orgoglioso di tutto questo, c’è uno forte impegno culturale del territorio, che si proietta al di fuori dei propri confini naturali non soltanto per un bene come il marmo, ma anche per la sua dimensione culturale”.

“Tre candidati al premio Nobel in giuria, tre presidenti internazionali in una giuria d’eccellenza, altissimo turismo culturale nel territorio, dove portiamo tantissima internazionalità: questo è il premio Neruda, che si prefigge il compito di portare alla luce i talenti”, dice Marina Pratici, che sottolinea “la presenza di ospiti internazionali di alta qualità”.

“Come Ufficio di presidenza, a cominciare dal presidente Antonio Mazzeo, siamo particolarmente contenti di presentare un Premio come questo, che ha una valenza e uno spessore internazionale. Rappresenta un ulteriore tassello della valorizzazione culturale di un territorio come quello di Massa Carrara. Oltre a presentarlo, invitiamo tutti a partecipare all’evento”, ha dichiarato Francesco Gazzetti.

Come ha spiegato Emanuela Cordiviola, il Premio Neruda è stato bandito recentemente con scadenza del 15 dicembre. La cerimonia di premiazione si svilupperà su due giorni e precisamente il 14 e 15 febbraio 2026 e “vedrà l'intrecciarsi di eccellenze locali del comprensorio Apuano dall'entroterra alla costa e di eccellenze internazionali di primissimo livello”. Il 14 febbraio sarà il giorno della cerimonia di premiazione al Ridotto del Teatro Animosi di Carrara, mentre il 15 febbraio sarà dedicato a conferenze tematizzate sia sulla Città che sull’arte letteraria con visite guidate di Carrara. “I presidenti onorari sono Giuseppe Benelli, Hafez Haidar e Rodolfo Vettorello e Francesco D’Episcopo, i presidenti internazionali Patrice Avella, Joan Josep Barcelo, Dinos S. Koubatis”.

Il Premio si articola in quattro sezioni a tema libero: poesia inedita; narrativa inedita; poesia edita; narrativa edita e saggistica. C’è poi un premio ‘Giovani Autori’, in memoria di Gabriele Galloni e un premio speciale per le scuole, in memoria dell'insegnante Laura Lazzerini. Gli elaborati possono essere presentati entro il 15 dicembre 2025. È indetto dall’associazione ‘Culturalmente Toscana e Dintorni’, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Carrara, in collaborazione con Ciesart, Cenacolo Intercontinentale ‘Le Nove Muse’, International Academy, Union Mundial de poetas por la paz y la libertad’, Wikipoesia e Pro Loco ‘Città di Aulla’.

Il primo giorno sarà dedicato alle premiazioni, mentre il secondo a conferenze tematizzate sia sulla Città che sull’Arte Letteraria, anche attraverso visite guidate. In questo modo si potrà far conoscere agli Artisti che verranno da fuori, la città di Carrara, anche attraverso visite guidate. Il Premio, infatti, che si propone quale volano della Cultura del Territorio, sarà l’occasione per far conoscere, a chi viene da fuori, la città di Carrara.

Fonte: Consiglio regionale - Ufficio Stampa