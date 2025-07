Use, Sophia Lussignoli in Nazionale per gli Europei U20

C’è anche Sophia Lussignoli nella lista delle convocate per la Nazionale femminile Under 20 che, il prossimo mese di agosto, giocherà gli Europei a Matosinhos, in Portogallo. Coach Giuseppe Piazza ha diramato la lista ufficiale nella quale figura anche la play classe 2005 che il prossimo anno giocherà nell’Use Rosa Scotti. "Una bella soddisfazione per lei che non è nuova alla maglia azzurra ed anche per la nostra società".

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

