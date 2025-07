Vertenza Beko, i sindacati: "Firmato patto sociale che definisce il percorso di reindustrializzazione"

"Appena concluso l'incontro al Ministero del Lavoro: espletata la procedura che permette ai lavoratori di accedere alla NASpI". Così in una nota Fim, Fiom e Uilm Siena sulla vertenza Beko. "Firmato un Patto Sociale che definisce il percorso per la reindustrializzazione del sito di Siena, compreso il passaggio dei lavoratori attualmente in forza nel caso di subentro di un nuovo soggetto/investitore. Il tutto sarà monitorato direttamente presso il Ministero. Il primo passo è fatto. Adesso si apre la fase decisiva: lavorare insieme per individuare un nuovo soggetto industriale in grado di garantire continuità produttiva e occupazionale. La partita vera inizia ora. Restiamo uniti, determinati e con lo sguardo fisso sull’obiettivo: rilanciare il lavoro a Siena".

E domani, come comunicato ancora da Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm e Cobas Lavoro Privato Siena, l'incontro con il Comune. "Venerdì 1 agosto alle ore 11,30 la Giunta Comunale di Siena e l'onorevole Michelotti incontreranno i lavoratori della Beko al presidio di Viale Toselli per presentare gli atti di indirizzo per la costituzione della società che vedrà il coinvolgimento del Comune nel percorso dell'acquisizione e della reindustrializzazione del sito. Come organizzazioni sindacali riteniamo fondamentale continuare a monitorare la situazione e garantire che gli impegni presi vengano rispettati, per il bene dei lavoratori e della comunità locale".