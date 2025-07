Anche il fratello di De Gregori al Campionato della Bugia

La giuria ha scelto tutti i finalisti dei concorsi della 49esima edizione del Campionato italiano (e mondiale) della Bugia, in programma sabato 2 e domenica 3 agosto a Le Piastre (Pistoia). Adesso i componenti dell’Accademia della Bugia hanno un paio di giorni di tempo per decretare i vincitori e i premiati delle varie sezioni.

A contendersi il titolo di miglior grafico mondiale bugiardo saranno un australiano, una iraniana, un bulgaro, un ucraino e un brasiliano. Si tratta di Louis Pol, Basireh Hasani Shariat Panahi, Valentin Georgiev, Leonid Storozhuk e Rodrigo da Silveira.

Il titolo italiano è invece in bilico tra Firenze con Giuliano Rossetti, Cagliari con Bruno Olivieri, Salerno con Agostino Longo, Arezzo con Paolo Lombardi e Pisa con Doriano Solinas.

Il vincitore della sezione letteraria sarà invece scelto dallo scrittore Sandro Veronesi all’interno di una cinquina composta da Fabrizio Sani di Montevarchi, Alessandra Biagini di Uzzano (PT), Anna Paola Lacatena di Taranto, Paolo Filidei di Livorno e da Sandro Rebaudengo di Torino.

Questi sono invece i 25 concorrenti che si contenderanno il titolo di miglior bugiardo italiano. Tra loro, oltre al detentore del titolo adulti, il fiorentino Massimo Santini, e di quello under 14, il pistoiese Marco Pagliai, spicca un cognome famoso, De Gregori. Si tratta di Enzo, fratello del cantautore Francesco, che arriva da Foligno per il suo debutto sul palco de Le Piastre. Con loro ci saranno anche Franco Cappelletti da Ivrea, Luca Palamidessi da Montecatini, Danilo Malerba da Catania, Federico Magherini e Mirko Gianformaggio da Firenze, Alberto Bazzani da Modena, da Firenze arriveranno anche Rachele Ignesti, Filippo Canali, Emanuele Mineccia e Andrea Lorenzoni, mentre Luciana Ferrari è piastrese, Giovanni Tommasi di San Baronto (PT) così come pistoiesi sono anche Dora Donarelli e Sabatina Pisaneschi, con Alessio Guardini che arriva da San Miniato, Mauro Micheli da Lamporecchio, Vincenzo Menna da Bologna, Giorgio Brunelli da Campi Bisenzio e Oscar Sacchi da Carpi.

Gli altri bambini in gara sono la pistoiese Marianna Nesti, Leonardo Filippelli di Lamporecchio, Emma Pagliai di Pistoia, Ambra Brunelli di Campi Bisenzio, Cosimo Canali, Matteo e Giulio Bianchi di Scandicci ed infine il concorrente più giovane, il piastrese Elia Begliomini che ha un anno e neanche sette mesi.

Adesso non rimane che attendere sabato sera per avere i nomi dei primi vincitori e domenica sera per conoscere il bambino e l’adulto più bugiardi d’Italia.

Fonte: Ufficio stampa

