Anva Confesercenti, Mirco Sbrolli confermato alla guida degli ambulanti

Mirco Sbrolli è stato confermato alla guida dell’Anva provinciale di Pisa, il sindacato ambulanti di Confesercenti. L’elezione nella sede dell’associazione in via Meucci ad Ospedaletto in occasione dell’assemblea che ha visto la presenza degli operatori ambulanti e dei responsabili Confesercenti Pisa e Monte Pisano Daniele Benvenuti e Valdera-Cuoio Valdicecina Claudio Del Sarto. Assemblea che ha provveduto anche all’elezione del direttivo che vede al suo interno Luca Pucci, Franco Di Ciolo, Roberto Luppichini, Vincenzo Pulvirenti, Rodolfo Bernardini, Enrico Bertelli, Marco Marinai, David Brogi e Samuele Luppichini.

“Non possiamo che augurare buon lavoro al presidente ed ai componenti del direttivo – commentano Benvenuti e Del Sarto -, convinti che sapranno confermare l’ottimo lavoro svolto in questi due anni e che ha prodotto risultati e tangibili per gli ambulanti pisani: non solo la tutela sindacale che ha portato alla riqualificazione, con il fondamentale apporto di Anva, di tanti mercati in tutta la provincia, ma anche le iniziative messe in campo per offrire sempre nuove opportunità di lavoro ad un settore che sta vivendo un periodo di profonda crisi”.

Nelle prime parole del presidente Mirco Sbrolli il ringraziamento ai colleghi “per avermi voluto confermare la loro fiducia. Anche se tutti sappiamo che Anva è un corpo unico che si muove con il lavoro di squadra ed il presidente è solo colui che raccoglie e rappresenta le istanze della categoria. Il lavoro e la tutela degli ambulanti e dell’intera categoria sono punti fermi della nostra associazione”. Sbrolli guarda anche ai risultati raggiunti nel precedente mandato.

“Sono stati mesi intensi nei quali abbiamo dialogato con i Comuni della provincia per risolvere alcuni problemi legati a mercati che stavano soffrendo con un alto numero di colleghi che ormai avevano lasciato le concessioni. A Pisa siamo stati i protagonisti nello spostamento in piazza Toniolo del mercato di San Martino, difendendo una posizione che negli anni abbiamo portato avanti sempre da soli. Stesso discorso per il mercato di Pisanova per il quale il Comune ha accolto la nostra proposta, con tanto di planimetria, di spostamento da via Frascani a via Bargagna. E ancora la risistemazione del mercato di Tirrenia. Importante anche il lavoro che il nostro direttivo sta svolgendo in provincia – conclude Mirco Sbrolli -. A Ponsacco il mercato settimanale è tornato nel centro storico in piazza della Repubblica mentre su Castelfranco abbiamo ottenuto l’accorpamento. Stiamo lavorando su Volterra e su una proposta per Santa Croce sull' Arno. Da alcuni giorni, inoltre, è iniziato il confronto con il Comune di Pontedera sul nuovo piano del commercio fermo da anni”.

Fonte: Confesercenti Pisa - Ufficio Stampa