Approvata la mozione FdI Castelfiorentino per la parità di genere nel Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Nella seduta del Consiglio Comunale di Castelfiorentino del 30 luglio, è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – a firma dei consiglieri Serena Urso e Fabio Fabbrocini – volta a sollecitare un effettivo rispetto della parità di genere all’interno dell’Ufficio di Presidenza del Consorzio di Bonifica 3 Toscana Medio Valdarno.

La mozione prende spunto dalla recente inaugurazione di una panchina rossa presso la sede del Consorzio a Viareggio, iniziativa simbolica contro la violenza sulle donne, che tuttavia rischia di rimanere priva di coerenza di fronte all’evidente squilibrio nella governance dello stesso ente, composto interamente da uomini.

“Il nostro intento – dichiara la consigliera Serena Urso – è stato quello di richiamare l’attenzione sull’importanza di andare oltre i simboli e le dichiarazioni di principio. La parità di genere deve trovare realizzazione concreta anche nei ruoli apicali e decisionali delle istituzioni. Non è più tollerabile che si predichi in un modo e si agisca in un altro: chi si fa promotore di iniziative pubbliche contro la discriminazione deve essere il primo a rispettarne il senso profondo.”

“Siamo soddisfatti per il voto unanime del Consiglio Comunale – aggiunge il consigliere Fabio Fabbrocini – perché si tratta di una battaglia di civiltà che non ha colore politico. Abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta di intervenire presso il Consorzio per richiamarlo al rispetto del principio di parità e di informare anche la Commissione Regionale Pari Opportunità. Vogliamo che ogni gesto simbolico, come la panchina rossa, sia accompagnato da coerenza istituzionale e da un reale impegno per una società più equa.”

Per Serena Urso e Fabio Fabbrocini è fondamentale impegnarsi a favore di una cultura politica fondata sulla concretezza e sulla responsabilità, nella convinzione che l’esempio debba venire anzitutto dalle istituzioni, nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e coerenza tra parole e azioni.

Fonte: Ufficio Stampa