Arena Garibaldi, proseguono i lavori. Sopralluogo del sindaco Michele Conti

Proseguono a ritmo serrato i lavori di adeguamento funzionale dell’Arena Garibaldi – Stadio “Romeo Anconetani”, finalizzati a garantire l’agibilità dell’impianto per la prossima stagione di Serie A, in seguito alla promozione del Pisa Sporting Club.

Nella giornata di ieri, mercoledì 30 luglio, si è svolto un nuovo sopralluogo tecnico al cantiere, con la partecipazione del Sindaco di Pisa Michele Conti, del dirigente del Comune di Pisa ingegner Gabriele Cerri, e dei rappresentanti delle ditte esecutrici. I lavori, avviati il 3 giugno, stanno procedendo nel pieno rispetto del cronoprogramma di 75 giorni e saranno completati entro il 17 agosto.

«Abbiamo voluto verificare personalmente l’andamento degli interventi – ha dichiarato il Sindaco Michele Conti – e posso confermare che i lavori procedono con regolarità e impegno costante. Le maestranze sono attive sette giorni su sette, compresi sabato e domenica, per rispettare le scadenze previste. È significativo sottolineare che tutti i materiali necessari sono già stati consegnati in cantiere, anche in vista del periodo centrale di agosto, quando molte attività in Italia si fermano per la pausa estiva: una scelta organizzativa che consentirà alle ditte di proseguire senza interruzioni anche durante la settimana di Ferragosto. La città, i tifosi e la squadra meritano uno stadio all’altezza di questa nuova stagione, e l’impegno messo in campo da tutti i soggetti coinvolti va in questa direzione».

Un momento particolarmente importante sarà rappresentato dal sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, previsto per il 5 agosto, che avrà il compito di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e di esprimere un primo parere tecnico fondamentale per l’utilizzo dell’impianto una volta ultimate le lavorazioni. Questa verifica intermedia permetterà di programmare eventuali ultimi ritocchi e adeguamenti prima della conclusione definitiva degli interventi.

Tra i lavori più rilevanti si segnala il completamento dell’installazione dei seggiolini in Curva Sud ed il completamento delle suddivisioni tra i diversi settori dello stadio. Questo risulta un passaggio fondamentale per l’omologazione della nuova capienza, fissata a 12.508 posti. La capienza complessiva sarà così distribuita: 1.264 posti nella Tribuna Coperta Inferiore, 1.482 nella Tribuna Coperta Superiore, 3.880 nella Curva Nord, 3.050 nella Gradinata, 1.732 nella Curva Sud riservata al pubblico locale e 1.100 posti nella Curva Sud dedicata agli ospiti.

Sul fronte dei lavori strutturali, procede l’installazione dei nuovi field-box moderni e accessibili posti alla base della tribuna coperta, che includono 16 postazioni dedicate a spettatori con disabilità e i loro accompagnatori. In corso di completamento anche gli interventi sulle torri faro, con l’installazione di nuovi fari LED ad alta potenza per garantire un’illuminazione conforme agli standard richiesti dalla Lega Serie A.

Un’altra novità importante è la realizzazione di un nuovo tunnel di accesso al campo, che collega direttamente gli spogliatoi al terreno di gioco in posizione centrale, migliorando così la logistica e la sicurezza.

All’interno della Tribuna Coperta, gli spazi tecnici sono stati completamente riqualificati con la costruzione di nuove aree dedicate a sala stampa, zona mista e palestra, mentre il TV compound viene ampliato fino a raggiungere una superficie di circa 600 metri quadrati, per rispondere alle esigenze delle trasmissioni televisive.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa