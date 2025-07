Associazione Avvocati Empoli Valdelsa presenta il direttivo: Matteo Tamburini è il nuovo presidente

La sede del Giudice di Pace di Empoli questa mattina è stata teatro della presentazione del nuovo direttivo dell'associazione Avvocati di Empoli e della Valdelsa. La realtà, che conta oltre 200 professionisti del territorio associati, per il biennio sarà guidata dall'avvocato Matteo Tamburini che ha simbolicamente ricevuto il passaggio di consegne dal presidente uscente Gian Paolo Stefanelli.

Gian Paolo Stefanelli e Matteo Tamburini (foto gonews.it)

"È un giorno importante, sono emozionato e sento su di me un senso di responsabilità. Oggi dobbiamo dare risposte a colleghi giovani che si affacciano, sempre con maggiore difficoltà, alla pratica forense e convincerli che non sono mai soli" ha detto Tamburini, eletto all'unanimità dopo le elezioni lo scorso 16 luglio, "la nostra lista Insieme per l'Empolese Valdelsa ha ottenuto un ottimo risultato e tutti e nove i componenti sono entrati a far parte del direttivo". Nel prossimo periodo "ci concentreremo su eventi per i crediti necessari alla formazione continua, a rafforzare il legame con l'associazione per l'istituzione del Tribunale di Empoli e Procura della Repubblica di Empoli" ha aggiunto ringraziando il nuovo presidente Enrico Ammirati, presente alla mattinata così come la presidente della sezione Confindustria Empoli Barbara Antonini e il vicesindaco di Empoli Nedo Mennuti. L'obiettivo "è far si che questa aula non sia più solo di un Giudice di Pace ma di Tribunale civile, penale e non più come sede distaccata, ma come Tribunale ordinario di Empoli. Pochi giorni fa è stato presentato un disegno di legge in cui dobbiamo cercare di inserire tutto ciò che è necessario per consentirne l'apertura. Faremo tutto ciò che ci sarà da fare per portare a casa questo grandissimo risultato".

Al fianco di Tamburini ci sarà la squadra di avvocati composta dalla vicepresidente Maria Cira D'Antuono, il tesoriere Alberto Dani, per la segreteria Lavinia Pini e ancora Silvia Nannelli responsabile della commissione scientifica, di cui faranno parte anche Giulio Pagliai, Brando Mazzolai e Valeria Vezzosi mentre Sara Occhipinti sarà responsabile dei rapporto con l'associazione per l'istituzione dei Tribunale di Empoli e Francesca Landi curerà lo sportello al cittadino, "istituzione radicata nel territorio e che trova un ottimo riscontro" ha aggiunto il neo presidente.

Ringraziamenti a Stefanelli: "Lascia un'associazione in ottimo stato di salute, non solo economico ma umano. Nessuno era mai riuscito ad associare 202 colleghi dell’Empolese Valdelsa" continua Tamburini. "Questo per noi è un motivo di vanto e fare rete in questo momento storico è fondamentale. Ringraziamo la lista che si è confrontata con noi, Officina Forense, con i quali mi auguro sia possibile collaborare perché questa è l’associazione di tutti, rappresentiamo i colleghi che ci hanno dato fiducia e anche quelli che non ci hanno scelto. Grazie alla commissione elettorale, che si è dedicata alla partecipazione alle elezioni e allo spoglio".

L'associazione "prima di tutto è un servizio verso gli altri e verso i colleghi" con particolare attenzione, come anticipato, alle nuove generazioni di avvocati, "abbiamo ripensato la commissione giovani, che dovrà raccogliere tutti i colleghi più giovani per consentire loro di fare rete e a noi di accompagnarli nel percorso". Si avvia dunque il nuovo direttivo: "Ci aspetta un duro lavoro, ma sono sicuro che potremmo rendere onore a tutti coloro che ne fanno parte. La nostra volontà - conclude Matteo Tamburini - è di coinvolgere il maggior numero di colleghi possibili. Per questo abbiamo pensato di programmare direttivi aperti, affinché tutti possano partecipare ed esprimere le proprie considerazioni sulla professione".

Ai saluti dei presenti, si è unito il vicesindaco di Empoli Nedo Mennuti congratulandosi con la direzione, "composta da tutti giovani. Come Comune, con la nuova giunta, abbiamo seguito il percorso delle giunte precedenti con l'obiettivo comune, che vogliamo perseguire, di riportare qui il Tribunale. Sono sicuro che ci riusciremo, sarà un percorso che richiederà impegno da parte di tutti e noi collaboreremo".

Notizie correlate