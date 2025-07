Autocisterna con olio d'oliva si ribalta in Fi-Pi-Li: traffico congestionato e code

Un'autocisterna contenente olio di oliva si è ribaltata all'altezza dell'uscita di Ponsacco/Pontedera ostruendo sia la corsia di uscita che una corsia direzione Firenze. È successo sulla Fi-Pi-Li alle 17.30 circa, in direzione est.

Il conducente è rimasto illeso. Il traffico veicolare è stato interrotto ma verso le 20 è stata riaperta una corsia. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e i luoghi dell'intervento.

La squadra sarà presente sul posto per tutta la durata del travaso del liquido e della rimozione effettuata da autogrue privata. Intervenuti anche Polizia stradale per accertare le cause e AVR per la bonifica del manto stradale.

Notizie correlate