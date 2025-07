Basket Castelfiorentino, a Lorenzo Berni la cabina di regia dell'Abc Solettificio Manetti

Grande agonismo e tanta esperienza, anche al piano di sopra. Sarà Lorenzo Berni il direttore d’orchestra dell’Abc Solettificio Manetti. Playmaker classe ’93, arriva alla corte di coach Riccardo Paludi dopo le ultime due stagioni in serie C in maglia Prato Dragons, e vanta alle spalle trascorsi importanti tra Fucecchio ed Empoli, società in cui è cresciuto. Serietà, solidità e mentalità vincente le caratteristiche che lo hanno reso uno dei registi più affidabili della categoria.

“Sono davvero contento di entrare a far parte di questa società, seria e ambiziosa, con una così grande storia nel panorama cestistico – sono le prime parole di Lorenzo in maglia gialloblu -. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, di conoscere i miei nuovi compagni e di dare il massimo per questa maglia. Un saluto speciale anche a tutti i sostenitori che ci accompagneranno in questo cammino, faremo di tutto per renderli orgogliosi di questo gruppo”.

“Lorenzo arriva a Castelfiorentino portando con sé un’esperienza importante – prosegue coach Paludi -. Un atleta serio, con grande voglia di lavorare, e che nei suoi trascorsi ha sempre dimostrato grande spirito di adattamento ed attaccamento alla maglia. Il giocatore perfetto a cui affidare le chiavi della nostra cabina di regia”.

LA CARRIERA

Scuola Use Basket, in biancorosso svolge tutta la trafila delle giovanili fino all’esordio in serie B nella stagione 2011/2012. Quelli di Empoli sono gli anni che lo formano a livello senior, con le successive cinque stagioni di serie B in cui cresce e matura. Poi, nel 2017, il passaggio alla Folgore Fucecchio, in C Silver, dove si accasa per ben sei stagioni fino alla chiamata di Prato, in serie C. E propri

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa