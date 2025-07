Cèramica 2025: aperta la call per la mostra mercato a Montelupo

Il Comune di Montelupo Fiorentino apre ufficialmente la Call per partecipare alla Mostra Mercato di Cèramica 2025. La manifestazione, che da oltre trent’anni valorizza il patrimonio ceramico locale, si presenta quest’anno con un format completamente rinnovato, in sintonia con l’atmosfera natalizia e con una vocazione sempre più aperta al dialogo tra tradizione e contemporaneità.

Cèramica 2025 si terrà infatti nei tre fine settimana di dicembre: dal 6 all’8, dal 12 al 14 e dal 19 al 21.

Il tema scelto per questa edizione – "Open studio" – richiama l’idea di un laboratorio condiviso, uno spazio in cui arte, artigianato e sperimentazione si incontrano e si raccontano al pubblico.

Nel cuore del centro storico, tra piazze e vie addobbate per le festività, troveranno spazio le migliori produzioni ceramiche italiane e internazionali, selezionate da una commissione di esperti del settore. Sono invitati a partecipare ceramisti e designer dell’autoproduzione, sia professionisti che hobbisti, con priorità per chi è in possesso di partita IVA.

È possibile candidarsi per uno, due o tutti e tre i weekend di manifestazione, compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale www.montelupoceramica.com e inviandolo entro il 30 settembre 2025 all’indirizzo: eventi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

A ogni espositore saranno garantiti: struttura espositiva attrezzata (gazebo o casetta in legno con predisposizione elettrica); visibilità sui canali ufficiali e promozione dedicata; buoni pasto per due persone al giorno; supporto logistico e presidio notturno dell’area espositiva.

Cèramica 2025 non è solo mostra mercato: in programma anche mostre, workshop, laboratori, visite guidate e installazioni site specific, con la partecipazione di artisti di fama internazionale come Tortus (Erik Landon).

Un’edizione pensata per accogliere e ispirare, in un periodo dell’anno ricco di suggestioni, dove la ceramica diventa protagonista del racconto identitario e creativo di Montelupo Fiorentino, come sottolinea l’assessora alla cultura Aglaia Viviani.

“La mostra mercato è un’occasione unica per scoprire il meglio della produzione ceramica, italiana e internazionale. Vogliamo dare visibilità ad artigiani, designer e creativi, trasformando Cèramica in un vero e proprio punto di riferimento per il settore: un luogo di incontro, confronto e ispirazione, dove l’eccellenza prende forma. Il tema di quest’anno, Open Studio, e l’introduzione di un premio dedicato ad artisti e ceramisti confermano la nostra volontà di valorizzare il talento e l’innovazione. La concomitanza con il periodo natalizio rende l’evento ancora più speciale: un’occasione perfetta per chi cerca un regalo originale, autentico e di alta qualità”.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate