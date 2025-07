Certaldo in Giappone: delegazione alla città gemella di Kanramachi

Una delegazione di ragazze e ragazzi certaldesi, accompagnata dal Vicesindaco Simone Scardigli e dall’Associazione Scambi Culturali di Certaldo, si trova in questi giorni in Giappone per prendere parte a un’importante esperienza di scambio culturale e istituzionale nell’ambito del gemellaggio con il Comune di Kanramachi. Il gruppo è partito lunedì 28 luglio e farà rientro martedì 5 agosto, dopo un’intensa settimana di incontri, scoperte, emozioni e relazioni internazionali.

I giovani certaldesi, stanno vivendo un’immersione autentica nella cultura locale, avendo così l’opportunità unica di conoscere da vicino la quotidianità, le tradizioni, i valori e l’ospitalità della comunità di Kanramachi. Questo contatto diretto consente loro di approfondire la conoscenza reciproca tra popoli, favorendo una cittadinanza attiva e aperta al mondo, nel segno del rispetto e della cooperazione.

Tra gli appuntamenti istituzionali di rilievo, si segnala l’incontro con Stefano Stucci, Ministro Consigliere dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo, a conferma del valore educativo e diplomatico che questo progetto riveste anche a livello internazionale.

Questa sera, 31 luglio, inoltre, il Sindaco Moridaira e l’Amministrazione comunale di Kanramachi hanno accolto ufficialmente la delegazione certaldese insieme al responsabile dei gemellaggi, in un momento solenne di benvenuto e condivisione, nel solco di una lunga amicizia tra le due comunità.

Il Comune di Certaldo rinnova così l’impegno a promuovere e sostenere i gemellaggi internazionali, strumenti preziosi per la crescita dei giovani e per il dialogo tra culture diverse, convinti che esperienze come questa siano fondamentali per costruire ponti duraturi di pace, collaborazione e conoscenza.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Notizie correlate