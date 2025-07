Consulta raddoppio ferroviario, c'è il bando per le candidature dei 10 residenti

Da oggi, giovedì 31 luglio 2025, e per 60 giorni (fino al 29 settembre 2025) è aperto l'avviso per le candidature dei 10 cittadini residenti che faranno parte della Consulta di partecipazione per il monitoraggio dei lavori di raddoppio ferroviario ed elettrificazione della linea Empoli-Granaiolo.

La Consulta è composta, oltre che dai 10 cittadini residenti già citati, dal sindaco Alessio Mantellassi, dall'assessore ai Lavori Pubblici e Viabilità, Simone Falorni, e da 5 rappresentanti del Consiglio comunale (la Presidente del Consiglio e i presidenti delle Commissioni consiliari). Sono invitati permanenti i tecnici del Comune di Empoli individuati dalla giunta e i tecnici di RFI.

I REQUISITI - Nella domanda i partecipanti all’avviso devono sinteticamente indicare:

- la residenza nelle zone interessate ai lavori ossia Cascine, Santa Maria, Terrafino, Pianezzoli, Ponte a Elsa, Brusciana, Molin Nuovo, Sant’Andrea, Fontanella, Granaiolo

- le principali criticità che il cittadino ritiene importante segnalare/monitorare nello svolgimento dei lavori con la sua partecipazione alla Commissione

- l’apporto che il cittadino intende offrire per migliorare l’esecuzione dei lavori dal punto di vista ambientale e sociale con esclusione degli aspetti strettamente tecnici.

LA SCELTA DEI CANDIDATI - Le domande dei partecipanti all’avviso sono valutate dalle Commissioni Consiliari n.1 e n.2 in seduta congiunta.

I commissari scelgono i dieci cittadini membri della Consulta a maggioranza assoluta, stilando apposita graduatoria tra tutte le domande ricevute, avvalendosi dei seguenti criteri finalizzati ad ottimizzare il contributo partecipativo dei cittadini alla Consulta:

- rappresentanza di tutte le zone interessate ai lavori.

- importanza e completezza delle criticità che i cittadini intendono segnalare/monitorare

- importanza e completezza degli apporti che i cittadini intendono offrire per migliorare gli aspetti sociali e ambientali afferenti alla realizzazione dei lavori.

E’ esclusa ogni valutazione di professionalità tecnica dei cittadini.

COME PRESENTARE DOMANDA - L'istanza dovrà pervenire al Comune di Empoli attraverso una delle seguenti modalità:

- a mezzo posta certificata (PEC) con oggetto “Avviso pubblico per l’individuazione dei 10 cittadini da nominare quali membri della Consulta di Partecipazione per il monitoraggio dei lavori di raddoppio ferroviario ed elettrificazione della linea Empoli-Granaiolo” al seguente indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it;

- presentazione diretta (a mano) all’Ufficio Protocollo o all’ufficio URP, via G. Del Papa 41, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00.

La domanda dovrà essere corredata da copia del documento di identità personale, non necessario in caso di presentazione della manifestazione di interesse via pec e con gli allegati in formato pdf firmati digitalmente.

Le funzioni della Consulta sono quelle di

- monitorare la tempistica e lo sviluppo dei lavori di competenza di Rete Ferroviaria Italiana (in seguito anche RFI).

- raccogliere le istanze provenienti dai cittadini finalizzate a migliorare e ad approfondire l’esecuzione del progetto

- formulare, nel rispetto della normativa vigente, proposte non vincolanti relativamente agli aspetti sociali e ambientali afferenti alla realizzazione dei lavori.

