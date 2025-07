Effetto Venezia si apre con la musica di Amii Stewart

Sarà AMII STEWART la stella del palco principale di Effetto Venezia domani, venerdì 1° agosto. Con il suo "A New Line on the Horizon", l’artista internazionale regina della disco torna ad esibirsi - alle 22.30 in Piazza del Luogo Pio - con uno spettacolo trasformativo, dove i suoi grandi successi – come Knock on Wood, Friends, Ty Love, Love Ain’t No Toy, Together – vengono reinterpretati con nuova energia e arrangiamenti moderni. Accanto a questi, brani immortali rivisitati con il tocco inconfondibile di Amii in chiave soul, R&B e soft jazz, per un'esperienza live elegante e avvolgente. Da oltre quarant’anni sulla scena, Amii Stewart continua a rinnovarsi, fedele al suo spirito pionieristico.

Il ricco calendario di eventi rigorosamente gratuiti previsti anche per domani nelle ventuno location che costellano il quartiere Venezia, spazia dalla musica alla danza, dal teatro alle mostre, sempre tenendo come riferimento il tema guida di quest’anno che propone un viaggio emozionante attraverso la sensibilità, la creatività e la forza delle donne.

Successo senza precedenti per la serata inaugurale di mercoledì. Sono state infatti oltre trentamila le persone che si sono raccolte in una piazza della Repubblica stracolma per i fuochi artificiali e che, subito dopo, si sono gioiosamente riversate in Piazza del Luogo Pio per assistere al concerto di Patty Pravo. Già dal pomeriggio erano state centinaia quelle che avevano raggiunto il quartiere della Venezia in attesa dello spettacolo di danza di Raffaele Paganini e dell’esibizione dell’artista veneziana. “Il pubblico già radunato qui” ha affermato il sindaco Luca Salvetti in occasione dell’inaugurazione “è già il doppio di quello presente a quest’ora lo scorso anno quando, alla fine di Effetto Venezia, i visitatori sono stati oltre centoventimila. Un’ottima prospettiva per un’edizione 2025 da record”. Non ci poteva essere avvio migliore per omaggiare il quarantennale della kermesse estiva più importante della costa toscana.

Alle 20.30 di domani, venerdì 1° agosto, sarà sempre Piazza del Luogo Pio ad ospitare la lezione di danza di RAFFAELE PAGANINI rivolta alle allieve e agli allievi delle scuole di danza della città seguita, alle 21.30,” da un talk dedicato alla scienza con la staffetta tra il noto divulgatore Marco Martinelli con il suo “I vantaggi di essere XX” e le ricercatrici dell’Università di Pisa che parleranno del progetto STARDust. Marco Martinelli è un giovane divulgatore che si divide tra scienza e spettacolo con un account TikTok da più di trecentomila follower e quasi tre milioni di “mi piace” con soli video scientifici. Conduce un programma tutti i sabato mattina su Rai 2 dal titolo “Italian green”. Noto su Rai Gulp con “Il piccolo chimico”. STARDust (acronimo di Scienza Teatro Arte Ricerca Donne) è un progetto nato all'interno dell'Università di Pisa con l'obiettivo di illuminare le frontiere della ricerca scientifica attraverso lo sguardo delle ricercatrici. Ogni giorno, queste scienziate esplorano le periferie della conoscenza umana, narrando il loro lavoro attraverso i linguaggi della scienza e dell'arte. STARDust è un'iniziativa che si svolge in spazi immersivi e accessibili a tutti, per permettere a cittadine e cittadini di entrare in contatto diretto con i risultati della ricerca e le sfide scientifiche.

In Fortezza Nuova, alle 22.15, il Coro Joyful Gospel Ensemble sarà impegnato in un repertorio che spazia dal gospel più autentico ad emozionanti interpretazioni di classici pop e rock. In Fortezza Vecchia, alle 22.00 - come tutte le altre proposte della serata - la compagnia Mayor Von Frinzius presenterà "Sfiorarsi - toccarsi è complicato", uno spettacolo che esplora il contatto umano in tutte le sue sfaccettature. La compagnia livornese realizza laboratori teatrali per soggetti disabili e non, spettacoli teatrali e partecipa a rassegne e festival. L’idea nasce dal regista Lamberto Giannini. La produzione 2025 parla di amori platonici, madri costrette a lasciare i propri figli, dialoghi introspettivi, giochi di luce e sketch comici tra attori straordinari in cui si passerà da interrogazioni su Pascoli, ad interviste a massacratori di disabili.

In Piazza dei Domenicani, Progetto Sumatra si esibirà con il suo "Big Band Style", rassegna musicale di cover e inediti. Gli Scali delle Barchette ospiteranno la proposta di Nova Incanto con "La forza delle donne": uno spettacolo di musica e narrazione. In Piazzetta dei Pescatori, Massimo Faraò e Claudia Zannoni presenteranno un "Omaggio a Caterina Valente", ripercorrendo la carriera della poliedrica artista italiana. Cantante, chitarrista, attrice, showgirl, Caterina Valente ha lasciato il segno nel mondo del jazz e non solo, incidendo numerosi dischi e cantando in più di dieci lingue. Un omaggio a lei dedicato grazie ai brani più rappresentativi, tra jazz, Bossa nova e i successi italiani. Massimo Faraò, di origine livornese, viene definito il “più nero tra i pianisti italiani”. Numerosissime le sue collaborazioni con musicisti americani e non, a partire dagli anni Novanta. Un artista da milioni di visualizzazioni nel mondo. Claudia Zannoni è bassista, cantante e percussionista. In Piazza dei Legnami, Artedanza presenterà la performance "Rosso mimosa": un viaggio attraverso le età della donna.Al Teatro Vertigo, Stefania Guarracino sarà impegnata nel monologo "Kelilah: Storia di una donna africana", un crudo e poetico racconto di sopravvivenza all'infibulazione.

A Palazzo Huigens, alle 21.00, Giulia Silvestri presenterà, con conduzione di Gianluca Bonetta, il suo libro "Te lo racconto io”: storia di una pandemia attraverso la voce di un genitore, seguito, alle 22.00, dalla proiezione del docufilm di Marco Bruciati "Un sogno di acqua e di fuoco", realizzato per celebrare i quarant’anni di Effetto Venezia. Il lavoro rappresenta la prima parte di un racconto più ampio dedicato alla storia della manifestazione inaugurata a Livorno nel 1985. Un percorso che, attraverso l’evoluzione del “fenomeno Effetto Venezia”, punta a restituire, la memoria del territorio per comprendere i cambiamenti delle dinamiche sociali, culturali, urbanistiche ed economiche della città negli ultimi quattro decenni.

In Via del Forte San Pietro 32, alle 20.30, Evento latino con cena. Il Centro Donna e le associazioni che lo cogestiscono contribuiscono a Effetto Venezia con un programma specifico che domani vedrà, dalle 18.00 alle 20.00, l’associazione Randi presentare un laboratorio di argilla intitolato "Costruisci il tuo gioiello" e alle 21.00 l’associazione ControCanto esibirsi in un concerto orientato a parità di genere e ruolo sociale della donna. Sul palco di Via Strozzi intitolato a Manlio Pepe, alle 22.30 saliranno Stefano Dentone & Sundance Family Band con musiche a base di violino e mandolino

Con intense performance di Body Art, dalle 21.00 alle 22.00 in Piazza del Luogo Pio Francesca Chialà dipingerà col corpo sul retro delle dodici “Tele della Pace” dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne e realizzate all’Arsenale di Venezia durante la scorsa Biennale. Le tele saranno poi in mostra al Museo della città.

Anche su Ponte di Marmo, Ponte di Santa Caterina e Ponte della Venezia, tutte le sere andranno in scena performance e proposte di intrattenimento per i visitatori di Effetto Venezia. Domani si esibiranno le Compagnie livornesi riunite (Vernacolo), Lalique Chouette (Spettacolo Drag Queen) e Mythos (Danza).

Nei Fossi Medicei, dalle 20.00 alle 21.30 torna Effetto Sup, l’ormai tradizionale sfilata di tavole da sup.

Ricco anche il programma di mostre dislocate nel quartiere. Al Museo della Città, in Piazza del Luogo Pio, la mostra di elaborati artistici “Colors4palestine. Grida di colore per Gaza” ideata da Daniele Caluri per sensibilizzare sulla situazione a Gaza; alla Bottega del Caffè, in Viale Caprera 35 la mostra Pittorica di Caterina Biondi; presso Scali Finocchietti 2 la mostra Fotografica "Le Donne e il Remo dal 1913", sull’originale rapporto tra donna e voga; sugli Scali del Monte Pio 7, Presso il locale Wonder, la mostra Fotografica "Oltre. Solo la donna può salvare il mondo" del gruppo fotografico Dopolavoro ferroviario di Livorno; al Centro Donna Livorno, in Via Strozzi 3, la mostra Fotografica "Donne che Fotografano le Donne" con gli scatti selezionati dall’omonimo concorso; in via del Forte san Pietro 10, presso Zaki, la mostra artistica “Undici. Adolescent”, sugli Scali del Ponte di marmo, la mostra fotografica “Takeoff” e, infine, al Museo della Città, dal 3 agosto al 30 settembre, l’esposizione delle Tele della pace realizzate da Francesca Chialà. All’Emeroteca di Via Del Toro, dalle 21.00 alle 23.30, sarà prevista un’apertura con percorso espositivo e visite guidate in occasione di una piccola esposizione bibliografica dal titolo: "La donna nelle collezioni dell'Emeroteca: le riviste femminili dal Dopoguerra agli anni Duemila".

Sugli Scali Finocchietti sarà presente il Villaggio delle Associazioni, a cura della Consulta delle associazioni e, come già negli scorsi anni, sarà disponibile il servizio Taxi Social, progetto di trasporto gratuito per persone con disabilità e ridotta mobilità promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia e voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno. Dal 29 luglio al 3 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, messaggio WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092.

Fonte: Ufficio stampa