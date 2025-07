La fortuna passa da Certaldo: vinti quasi 500mila euro

La dea bendata è passata da Certaldo, baciando un fortunato cittadino o una fortunata cittadina. Perché l'identità del Paperon de' Paperoni, protagonista di un'estrazione vincente al Superenalotto da quasi 500mila euro, resta ovviamente top secret. Teatro del premio l'edicola tabaccheria Donzelli, in via Fratelli Cervi: "C'erano già state vincite da noi, da 10mila euro o più volte di qualche migliaia di euro, ma mai così alta, è la prima volta in assoluto". A parlare è la titolare Gabry Donzelli che, quando ha saputo la notizia, confessa di esser rimasta incredula: "In 25 anni di attività, festeggiati quest'anno a maggio, non era mai capitato".

Nel dettaglio, è stato centrato un 5+1 da 499.088,69 euro, come segnalato da Agipro tramite Quick Pick, modalità che prevede le combinazioni scelte casualmente dal terminale. Un colpo grosso dunque che ha sorpreso sia il punto vendita, dove è stato appeso il classico cartello "vinti qui 500.000 euro", sia il borgo dell'Empolese Valdelsa dove, nelle ultime ore, c'è chi si interroga sull'identità del favorito o favorita dalla sorte. E, a chiunque sia, arriva anche un messaggio di auguri da chi ha emesso proprio quella schedina: "Siamo felici per chi ha vinto. E che ne vinca altri ancora!".

