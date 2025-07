Francesco Lapi nuovo presidente Lapi Group: "Passaggio naturale tra generazioni della nostra famiglia"

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Lapi Group Spa segna il ricambio generazionale nella holding controllata dalla famiglia Lapi da oltre 70 anni. Lo storico gruppo, fortemente radicato nel territorio toscano ma con una forte spinta all'internazionalizzazione, annuncia la nomina a nuovo Presidente di Francesco Lapi, già Vicepresidente e CEO delle aziende dell’Area Chimica, che raccoglie il testimone da Roberto Lapi, suo zio.

Nel ruolo di Vicepresidente subentra Tommaso Lapi, guida delle aziende dell’Area Industriale del Gruppo, mentre nel ruolo di Consigliere entra per la prima volta Caterina Talini, figlia di Alessandra Lapi (che esce dal CdA lasciando il posto alla nuova generazione).

Roberto Lapi continuerà ad essere un punto di riferimento per la società come Consigliere, fornendo il suo prezioso apporto in esperienza, visione e pubbliche relazioni.

“Oggi si compie un passaggio naturale tra le generazioni della nostra famiglia. Un ricambio già da tempo annunciato che prende forma e si rafforza con una rinnovata visione nel futuro – ha commentato Francesco Lapi - . Ciò che contraddistingue questa fase è la forza del cambiamento, il motore che ci spinge ad andare avanti, che ci obbliga a uscire dalla nostra zona di comfort, a reinventarci e a migliorare. Un cambiamento che richiede coraggio, visione e, soprattutto, richiede una squadra. Unione e senso di appartenenza sono i pilastri su cui costruire il domani”.

“Il nostro gruppo è composto da otto aziende e uno dei suoi elementi di forza è la differenziazione – continua il nuovo Presidente - , così come lo è anche l'unione di intenti. L'unità risiede negli obiettivi comuni da raggiungere, dai valori condivisi e da un sogno: costruire qualcosa di cui possiamo essere orgogliosi. È questo il nostro modo di guardare al futuro. Affrontando le nuove sfide come opportunità di crescita, facendo tesoro del nostro passato come patrimonio di conoscenza ed elemento di solidità”.

A livello di gestione e conduzione aziendale viene mantenuta la divisione nelle due aree: l’Area Chimica composta da FGL International, Figli di Guido Lapi e Toscolapi, rimane sotto la guida di Francesco Lapi; l’Area industriale, con Conceria Gi.Elle.Emme, Lapi Gelatine, Juncà Gelatines, Laos e Npa Mosè, guidata da Tommaso Lapi.

Company profile. Il Gruppo Lapi ha origine nel 1951, quando i signori Francesco, Mario e Dino fondarono la “Figli di Guido Lapi”, incorporando l’attività di commercio di prodotti chimici “Lapi e Pescini”, avviata dal padre negli anni ‘30. Dalla sua nascita ad oggi l’azienda familiare delle origini è cresciuta e si è trasformata fino a dar vita al moderno Gruppo industriale.

Nei suoi oltre 70 anni di attività, il Gruppo ha avuto modo di espandersi, migliorarsi e rimanere al passo coi tempi, diversificandosi e specializzandosi in molti settori diversi, a partire dall'industria chimica conciaria, ma non solo. Lapi Group oggi è una realtà articolata in due grandi rami operativi, l'area chimico-commerciale e l'area industriale, entrambe coordinate dalla holding Lapi Group. La sede è a Santa Croce sull’Arno (Pisa), nel cuore del Comprensorio del Cuoio toscano.

