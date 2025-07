Giudice di pace a San Miniato, alla cooperativa "Saperi e lavoro" i servizi amministrativi

Formalizzato l’affidamento dei servizi di supporto amministrativo alla sede del Giudice di pace di San Miniato. L’incarico, fino al 31 dicembre 2025, è stato assegnato alla cooperativa di Lucca, "Saperi e lavoro", ed è finalizzato ad assicurare il corretto svolgimento delle attività giudiziarie ordinarie, sia civili che penali.

Il servizio, che riaprirà i battenti a settembre, sarà svolto da personale qualificato messo a disposizione dalla cooperativa, per un totale di 100 ore mensili. Le attività comprenderanno l’assistenza alle udienze civili (quattro al mese) e penali (due al mese), il supporto alle asseverazioni di perizie e traduzioni giurate, l’accettazione e gestione degli atti telematici attraverso il sistema SIGP, il deposito e la ricezione dei ricorsi cartacei per opposizioni a sanzioni amministrative, nonché servizi legati alla digitalizzazione e al processo civile telematico.

L’ufficio del Giudice di Pace resterà aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì, dalle 9 alle 14, e nei primi e quarti venerdì del mese in occasione delle udienze penali, con la garanzia di assistenza per tutta la loro durata. Il personale verrà accreditato alla cancelleria e alla verifica del regolare svolgimento del servizio. Il contratto prevede la possibilità di una proroga tecnica per un massimo di sei mesi, in attesa dell’attivazione di una nuova gara pubblica, garantendo così la continuità di un presidio giudiziario essenziale per il territorio.

"La formalizzazione dell’affidamento del servizio di supporto amministrativo alla sede del Giudice di pace di San Miniato, arriva dopo aver verificato l’impossibilità di reperire personale interno idoneo a coprire stabilmente le attività richieste. L’amministrazione ha quindi provveduto ad attivare una procedura esterna, individuando nella cooperativa 'Saperi e Lavoro' di Lucca il soggetto in grado di garantire competenza, continuità e affidabilità - spiega il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Il servizio riprenderà a pieno regime da settembre, assicurando il corretto svolgimento delle udienze civili e penali, il supporto tecnico-amministrativo alle attività giudiziarie e il mantenimento di un punto di riferimento territoriale fondamentale per i cittadini e le cittadine. Questo affidamento, valido fino al 31 dicembre 2025 e prorogabile tecnicamente per altri sei mesi, rappresenta un passaggio cruciale per garantire continuità operativa all’ufficio del Giudice di Pace".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate