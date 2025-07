Incontro a Castelfranco tra vigili del fuoco e Assoconciatori per conoscere il distretto

Circa trenta, tra funzionari tecnici e operatori del comando dei Vigili del Fuoco di Pisa, distaccamento di Castelfranco di Sotto, hanno partecipato nelle scorse settimane a due giornate di studio e visite all’Assoconciatori e in aziende conciarie per conoscere le dinamiche del distretto di Santa Croce sull’Arno. L’iniziativa rientra in un percorso di conoscenza diretta del distretto che i Vigili del Fuoco di Pisa hanno sviluppato con l’Assoconciatori per illustrare ai componenti delle loro unità operative le caratteristiche delle aziende conciarie anche al fine di pianificare nel modo migliore eventuali interventi di soccorso in ambito conciario.

L’avvio e la conclusione del progetto hanno avuto luogo all’Assoconciatori in sessioni di lavoro cui hanno partecipato funzionari tecnici del comando di Pisa insieme a diversi capi squadra e vigili operativi.

"I vigili del fuoco - dice il presidente Assoconciatori Riccardo Bandini -svolgono un’attività preziosa per il territorio e la loro conoscenza diretta delle specificità delle nostre aziende si può rivelare fondamentale per agevolarne l’azione. Questo progetto si inserisce nel più ampio dialogo che l’Assoconciatori tiene con le diverse realtà del tessuto socio-economico del distretto e si può rivelare tanto più utile poiché agevola la conoscenza pratica delle caratteristiche peculiari del nostro sistema industriale".

Tra le aziende visitate nel corso dell’evento, la conceria Sciarada, dove sono state illustrate le principali procedure adottate durante il processo conciario in ambito di sicurezza e prevenzione dei rischi.