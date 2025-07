Grave infortunio sul lavoro in una ditta di Montespertoli. Un italiano di 57 anni, per cause ancora da accertare, ha riportato un trauma cranico in seguito a una caduta. Richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, l'operaio è stato trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi. Tra le cause dell'infortunio non si esclude il malore.

