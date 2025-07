La Sagra della Patata Fritta torna ad accendere Santa Maria a Monte

Torna ad accendere l'estate di Santa Maria a Monte la Sagra della Patata Fritta, storico appuntamento giunto alla 53esima edizione organizzato dal Comitato Fiera dell'Assunta con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa e del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, il patrocinio del Comune di Santa Maria a Monte e della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa.

Da sabato 16 a giovedì 21 agosto sei serate cariche di musica e divertimento animeranno Piazza della Vittoria, per l'attesissima iniziativa che, come da tradizione, vedrà protagonista assoluta la Patata Tosca, prodotto tipico del territorio di Santa Maria a Monte celebrato fin dal 1972 grazie alla festa ideata e portata avanti per oltre mezzo secolo dal Comitato Fiera dell'Assunta.

“Siamo davvero molto soddisfatti che anche quest’anno la Sagra della Patata si svolga nel cuore di Santa Maria a Monte” afferma il sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande “il centro potrà finalmente fare da cornice a tanti eventi, offrendo nuove opportunità per tutta la comunità, proprio come la Sagra della Patata, frutto del lavoro e della passione di tanti volontari, persone che amano profondamente il proprio territorio e che ogni anno, con sacrificio, contribuiscono a mantenere viva una delle tradizioni più sentite del nostro paese. Come amministrazione li abbiamo sostenuti con convinzione”.

“Siamo una squadra giovane, ma molto motivata” le parole del presidente del Comitato Fiera dell'Assunta Maurizio Ferri “Ci crediamo davvero e stiamo investendo tutte le nostre energie per portare sempre più in alto questa manifestazione. La Sagra della Patata ha una storia che viene da lontano, e ogni anno cerchiamo di darle qualcosa in più. In questa edizione abbiamo aggiunto una nuova serata per offrire ancora di più a tutti i partecipanti”.

“La Sagra della Patata è un evento che, nel corso degli anni, è diventato un simbolo di tradizione, cultura e convivialità, capace di richiamare visitatori da tutto il territorio e di rafforzare il senso di appartenenza della popolazione. Una manifestazione che siamo orgoglioso di supportare, proprio per la sua capacità di valorizzare le eccellenze locali e promuovere il territorio sotto molteplici aspetti, dall’agroalimentare al turismo, ma anche per il ruolo particolarmente prezioso che riveste per il tessuto sociale ed economico del territorio” dichiara il Presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“La Sagra della Patata è una manifestazione che ha oltre cinquant’anni di storia. È parte dell’identità di ciascuno di noi. Eventi come questo sono in grado di attrarre tantissime persone e rappresentano un valore aggiunto, sia per il tessuto commerciale locale, sia per la promozione del territorio” afferma il coordinatore sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

Stand gastronomici aperti tutte le sere a partire dalle ore 20, per poter nel gustare nel cuore del suggestivo borgo a forma di chiocciola le famosissime patate che a partire dalle 17 ogni giorno saranno fritte nel caratteristico “padellone”, oltre ai piatti tipici della cucina toscana.

Non mancheranno musica e show per tutti i gusti (a ingresso libero, tutte le sere alle 21.30): sabato 16 agosto debutto con risate assicurate grazie alle irresistibili gag dell' attore Gaetano Gennai. Domenica 17 il grande show del Mamamia Tour - Proud To Be con tutta l'energia e la carica dello spettacolo drag queen della celebre discoteca di Torre del Lago. Lunedì 18 appuntamento da non perdere con il concerto dei Dik Dik, storica band autrice di alcuni dei più grandi successi della musica italiana. Ad aprire la serata il concerto del cantautore Samuele Borsò. Sarà una serata all'insegna della grande musica anche quella di martedì 19 con il concerto a tutto rock della tribute band dei Queen “Killer Queen”, insieme al raduno di Harley Davidson. Mercoledì 20 si balla con Dj Marco Bresciani e i più grandi successi della musica dance italiana e internazionale. Gran finale giovedì 21 con la grande tombola, anticipata dalla travolgente simpatia del comico Massimo Antichi con uno spettacolo tutto da ridere.

Per raggiungere Piazza della Vittoria sarà a disposizione tutte le sere il servizio di bus navetta gratuito dalle ore 19, con partenza dal parcheggio zona stadio di Ponticelli.

