Libri, yoga, musica: i giardini Bombicci 'rivivono' a Fucecchio

Libri e cultura, ma anche musica e benessere, per riscoprire i giardini “Tommaso Cardini”, noti anche come giardini Bombicci, uno dei punti centrali di Fucecchio, che nel mese di luglio è tornato ad essere luogo di svago ed incontro per l'intera comunità.

“Bombicci vibes” è il nome della rassegna che mercoledì 16 e mercoledì 23 ha ospitato due serate che hanno unito scrittura, cultura, benessere. Alle lezioni di yoga e pilates, tenute dalle insegnanti Annalisa Bitozzi e Jessica Fagiolini, sono seguite infatti le presentazioni dei libri “Equilibriste”, di Silvia Volpi, e "Una straordinaria antipatica. Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice", di Anna Gorini, presentati rispettivamente dalla giornalista Sarah Esposito e dal professore ordinario dell'Università di Siena Marco Ventura. Ad accompagnare le due attività, l'immancabile happy hour con dj set a cura di Beke_Bauer.

L'ultimo appuntamento, mercoledì 30, è stato invece dedicato alla presentazione del libro di Elena Casi e Simona Merlo “La cura al tempo del Covid”, serata moderata dal dottor Marino Lupi, presidente dell'associazione Autismo Toscana, che ha coinciso con l'inaugurazione dei nuovi locali dell'Euromedica.

“Ringrazio la Pro Loco, la contrada Porta Bernarda e tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione di questa rassegna – dichiara l'assessore alla cultura Alberto Cafaro -. È stata una bella occasione per dare la parola a tre bravissime autrici, una scelta non casuale per cui ringrazio la collega alle Pari opportunità Sabrina Mazzei. Uno degli obiettivi della nostra amministrazione è proprio questo: fare rete con chi vuole bene a Fucecchio, valorizzare gli spazi comuni della città, come sono appunto i giardini Bombicci, e farlo attraverso iniziative che possano divenire momenti di incontro per la comunità. Così è stato per questa rassegna, il cui successo ci incoraggia a proseguire su questa strada”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa