Shalom torna in Madagascar: inaugurazione di una scuola e prima pietra per un dispensario medico

Ad agosto 2025 il Movimento Shalom visiterà per la seconda volta il Madagascar, dove sarà ospitato dalla Diocesi di Ambositra. "Il paese - spiega in una nota il movimento - sta cercando di liberarsi dalla sudditanza coloniale e sta progettando nuove politiche sociali per contrastare in primo luogo l'analfabetismo e la disoccupazione. Proprio nell'ottica di contrastare l'analfabetismo - una delle sfide che Shalom ha accolto fin dai suoi albori - abbiamo realizzato una scuola primaria in un villaggio che sarà intitolata a Massimo Toschi, nostro Presidente onorario e grande educatore sulla scia di Don Lorenzo Milani. Il viaggio sarà l’occasione di inaugurare la scuola con la mensa per i bambini".

Ma non solo. "Verrà messa anche la prima pietra di un dispensario medico che vorremo realizzare soprattutto per venire incontro ai bisogni sanitari delle bambine e delle donne in gravidanza, con una sala parto. Il dispensario sarà realizzato grazie anche al contributo della dottoressa Antonella Piccini responsabile del centro trasfusionale di Fucecchio che orienterà verso questo progetto i doni degli amici per il suo pensionamento".

Il gruppo ormai prossimo alla partenza è composto dal 13 persone, e sarà guidato per Shalom da don Andrea Cristiani e da don Donato Agostinelli. Sarà presente anche Alessio Spinelli delegato per l’associazionismo del presidente della regione Toscana Eugenio Giani. Localmente il gruppo sarà seguito da Shalom del Madagascar, costituito da don Nicolas Rakotoarisoa.

Shalom in Vaticano per il pellegrinaggio del Giubileo: come partecipare

Il 31 agosto poi nuovo appuntamento per Shalom, stavolta in Vaticano. "Passare la Porta Santa, vuol dire lasciare alle spalle tutto ciò che va contro la pace per aprirci alla

solidarietà, per questo nell’anno giubilare Shalom realizzerà un Panificio sociale in Congo nella città di Butembo. Questo il significato simbolico che vogliamo dare al pellegrinaggio del Giubileo della Speranza che faremo il 31 agosto". Il programma, dopo il passaggio della porta Santa, prevede alle 10.30 la celebrazione della Messa nella Basilica di San Pietro presso l’altare della Cattedra presieduta dal Cardinale Beniamino Stella e alle ore 12.00 la partecipazione all’Angelus di Papa Leone XIV in piazza San Pietro. Il pomeriggio proseguirà in Santa Maria Maggiore per rendere omaggio alla Tomba di papa Francesco e per firmare il Patto "Fratelli Tutti" con esponenti della comunità islamica.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla sede centrale Shalom tel. 0571 400462 - eventi@movimento-shalom.org - whatsapp 3713883489

Partenze previste da San Miniato – Fucecchio- Santa Croce s/A, Valdera (Pontedera).

