Nidi a Montopoli, sostegno di Regione Toscana e Unione Europea ai servizi comunali

L'Amministrazione Comunale del Comune di Montopoli in Val d’Arno, anche per quest'anno educativo 2025/2026 ha aderito ad un progetto finanziato con risorse della Regione Toscana e dell'Unione Europea – Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021/2027 - finalizzato al sostegno

dell'accoglienza delle bambine e dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia di qualità.

L'attenzione al tema della qualità viene confermato sia dalle disposizioni normative relative ai servizi per la prima infanzia previste dal Regolamento Regionale (DPGR 41/r 2013 ss.mm.ii) sia dalla particolare attenzione rivolta all'inclusione sociale e alle risorse specificatamente destinate a favorire l'accoglienza delle bambine e dei bambini con particolari fragilità.

Si conferma l'impostazione adottata da molti anni dalla Regione Toscana di prevedere che i servizi educativi per la prima infanzia debbano garantire un livello alto di qualità ai bambini, alle bambine e alla famiglia che li utilizzano. La disponibilità dei servizi per la prima infanzia di qualità e la sostenibilità dei costi per le famiglie, sono fattori chiave che consentono da un lato di contrastare le disuguaglianze e la povertà educativa e dall'altro alle famiglie di riuscire a conciliare i tempi di lavoro con i tempi di cura familiare. Il bando rientra nell'ambito del Progetto Giovani Si della Regione Toscana, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

I Nidi comunali del Comune di Montopoli sono aperti dal lunedi al venerdi dalle ore 7,30 alle ore 16,30 e accolgono fino a 73 bambini/e di età compresa tra i 3 e i 36 mesi (28 bambini il Nido d’Infanzia Peter Pan e 45 bambini il Nido d’Infanzia Il Galeone Dorato). I Nidi d'Infanzia comunali inizieranno l'attività il 01 settembre 2025, e chiuderanno il 31/07/2026 senza interruzione nelle vacanze natalizie e pasquali.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa