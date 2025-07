Più controlli e rifiuti ispezionati: a Empoli continua la lotta contro gli abbandoni

Con l’estate il contrasto al fenomeno degli abbandoni dei rifiuti sul territorio comunale non si è fermato. Come un mantra, gli sforzi, l’impegno, il lavoro instancabile degli Ispettori ambientali di Alia Plures, del personale di Polizia Municipale, del Servizio Ambientale del Comune sono andati avanti senza sosta, a tutela del nostro ambiente e del decoro urbano.

Nel mese di giugno in via Pratello angolo via Chiarugi e via del Penthatlon sono stati rinvenuti abbandoni di tipo domestico; via di Pratovecchio, invece, è stata interessata da abbandoni di tipo non domestico, con un numero importante di grossi sacchi neri. In via Pacinotti e via Magolo sono stati rinvenuti rifiuti domestici depositati a terra oltre il volume del contenitore, peraltro esposto in maniera errata. In via Cantino Cantini, infine, sono stati individuati ed ispezionati rifiuti domestici depositati accanto alla campana di raccolta del vetro.

Da parte delle autorità arriva un appello ai cittadini: serve maggiore attenzione e collaborazione. L’abbandono dei rifiuti non è solo un problema ambientale, ma anche un gesto di inciviltà che colpisce l’intera comunità.

Non tutta la cittadinanza è responsabile, ma c’è ancora bisogno di lavorare ancora su come differenziare correttamente i rifiuti, su dove esporli, su come utilizzare il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti.

Ecco i dettagli: a giugno 2025 sono stati eseguiti 130 controlli, per un totale di 382 rifiuti ispezionati, con 2 sanzioni emesse per un valore complessivo di 240 euro.

Il personale della Polizia Municipale, invece, nel mese di giugno, ha elevato 1 verbale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Polizia Urbana per deposito incontrollato e accatastamento di materiali accertato in via Lazzeri; 1 verbale ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento Polizia Urbana per pulizia e decoro edifici e parti esterne accertato in via Pontorme e 3 verbali ai sensi dell'art. 29 del CDS per degrado e omessa manutenzione siepe prospiciente la via pubblica, accertati in via Galletti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

