Rina Fossi compie 100 anni: è festa per la 'nonna' di Castelfiorentino

Oggi Rina Fossi, di Castelfiorentino, spegne 100 candeline, per la gioia dei suoi amici e familiari.

"Un traguardo speciale per una donna che ha attraversato un secolo con forza e instancabile amore per la sua famiglia. La sua presenza è da sempre un punto di riferimento, capace di unire generazioni con affetto, semplicità e saggezza. Oggi festeggiamo non solo il suo compleanno, ma anche la fortuna di averla accanto. Tantissimi auguri, nonna Rina!" è il messaggio con amore da parte delle figlie, dei generi, dei nipoti e pronipoti.

