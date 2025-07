Sfera Ebbasta in tour fa tappa a Cinquale

Continua il tour estivo di Sfera Ebbasta, che sta infiammando i principali festival a cielo aperto in tutta Italia, il Trap King è pronto con il suo SUMMER TOUR 2025 a fare tappa a Cinquale, sabato 2 agosto sul palco del Vibes Summer Festival.

Per Sfera -indiscusso recordman di vendite e di sold out, con all’attivo 234 Dischi di Platino, 32 d’Oro e una fanbase multigenerazionale che su Instagram sfiora i 5 milioni di follower- la data di Catania e i successivi appuntamenti del SUMMER TOUR 2025 (prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live) rappresentano la nuova grande occasione per ripercorrere con il pubblico la sua storia in musica.

I biglietti per il SUMMER TOUR 2025 sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti ufficiali.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate