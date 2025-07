Si sente male durante un'escursione: soccorso e portato in ospedale

I vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo sono intervenuti nel primo pomeriggio del 31 luglio a Borbotto (San Godenzo) per il soccorso e recupero di un uomo colto da malore durante una escursione in zona impervia.

I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona e proseguito con il personale sanitario con il mezzo fuoristrada, per poi proseguire a piedi fino a raggiungere l’uomo. L’infermiere ha stabilizzato l’uomo e disposto su una barella toboga è stato trasportato a mano fino a raggiungere il fuoristrada per poi giungere all'ambulanza per il successivo trasporto in ospedale.