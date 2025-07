Spaccio e violenza ultras, chiuso bar di San Piero a Sieve

Sospesa per una settimana l’attività di un bar di San Piero a Sieve, al centro di numerose segnalazioni per episodi legati allo spaccio di droga e alla presenza di soggetti pericolosi. Il provvedimento, firmato dal Questore di Firenze, è stato notificato dai carabinieri della stazione locale, in seguito a un’attenta attività di monitoraggio condotta nei mesi scorsi.

L’esercizio commerciale, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine di San Piero a Sieve e Borgo San Lorenzo, era diventato un punto di ritrovo per spacciatori e consumatori abituali di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno infatti portato alla denuncia di diversi pusher e alla segnalazione alla Prefettura di Firenze di numerosi assuntori.

A rendere ancora più allarmante la situazione, anche un episodio di violenza risalente ad alcuni mesi fa: il locale era stato utilizzato come base organizzativa da un gruppo di ultras per pianificare un’aggressione ai danni di una tifoseria rivale. Un episodio che ha richiesto ulteriori misure di ordine pubblico.

Nei confronti dei frequentatori abituali del bar, già in passato erano stati emessi provvedimenti restrittivi come Daspo e divieti di accesso alle aree urbane. Questa volta, tuttavia, il provvedimento ha colpito direttamente il locale: il bar resterà chiuso per 7 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.