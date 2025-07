Studio idraulico in zona Seccatoi a Fucecchio

A seguito dello studio idraulico voluto dall'amministrazione comunale di Fucecchio per intervenire sulle criticità presenti nell'area dei Seccatoi, questa mattina sono in corso indagini specialistiche condotte dai tecnici di Acque Spa, che stanno realizzando video ispezioni mirate in alcuni specifici punti emersi dalle indagini preliminari dello studio. Parallelamente, Acque sta portando avanti anche una pulitura straordinaria delle fognature principali dell'area.

Nei prossimi giorni, infine, i tecnici della ditta incaricata dal Comune saranno impegnati in alcune zone particolarmente critiche, nelle quali procederanno alla pulitura dei pozzetti con griglia e delle tubazioni di raccordo fino ai pozzetti di dorsale.

“Lo studio, realizzato grazie alla professionalità dell'ingegnere idraulico incaricato e alla collaborazione di Acque, ci sta dando indicazioni importanti – spiega la sindaca Emma Donnini -. I tecnici stanno adesso procedendo con indagini mirate e nel frattempo stanno realizzando interventi di pulitura straordinaria che sicuramente sono importanti in vista della stagione autunnale”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

