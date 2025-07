Torta rovesciata all'ananas di Lucia

Preparate per prima lo sciroppo, in un pentolino dai bordi alti mettete un vasetto di zucchero con il succo di ananas (quello del barattolo, mi raccomando lasciatene un bicchierino da caffè per metterlo dentro l’impasto) e cuocete a fuoco basso. Lucia prende la scorza del limone, con buccia edibile, la infilza alla forchetta e gira spesso in modo che lo sciroppo si aromatizza ancora di più. Mi raccomando non fatelo bruciare, appena vedete che si addensa lo potete togliere dal fuoco. Ora dedicatevi all’impasto della torta. In una ciotola mettete le uova insieme allo zucchero e mescolate bene con una frusta elettrica, poi aggiunge lo yogurt e amalgamate bene, aggiungete prima l’olio e poi la farina setacciata poco alla volta e mescolate fino ad assorbimento, non dovranno esserci grumi. Lucia consiglia se l’impasto dovesse essere troppo liquido aggiungete un poco di farina, se invece risultasse troppo duro aggiungete il bicchierino del succo dell’ananas. Mettete il lievito setacciato e amalgamate bene. Se vi rimangono dei pezzi di ananas, aggiungeteli all’impasto, con i gherigli di noci e le mandorle tagliate e pezzi. Prendete una tortiera rotonda da 22 o 24 cm (Lucia non ha utilizzato quella a cerniera). Questa è una torta rovesciata: mettete la carta forno sulla base dello stampo, poi distribuite bene il caramello su tutto il fondo e dopo mettete le vostre fette di ananas, (Lucia ha messo nel centro la fetta rotonda di ananas e le atre le ha tagliate a metà mettendole tutte intorno, comunque potete tagliare le fette di ananas a vostro piacimento, ricordate se vi avanzano dei pezzetti aggiungeteli all’impasto) e sopra a queste aggiungete il vostro impasto, livellatelo e mettetelo in forno preriscaldato a 180 gradi per 40/50 minuti. Se vedete che la parte superiore si scurisce troppo, dopo 20/30 minuti potete abbassare il forno o mettere un foglio di alluminio sopra il dolce (mi raccomando aprite il forno solo quando il dolce è ben lievitato). Una volta cotto aspettate che si raffreddi un pochino, poi in un piatto pari o in vassoio rovesciate delicatamente il vostro dolce e togliete la carta forno delicatamente. Il vostro dolce all’ananas è pronto per essere gustato.