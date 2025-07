Tre nuove telecamere per la videosorveglianza a Quarrata

Prosegue l’ampliamento e il potenziamento del sistema di videosorveglianza a Quarrata.

Tre nuove telecamere sono state posizionate in altrettanti punti sensibili del territorio.

Da oggi sono attive le postazioni installate in piazza Di Matteo a Barba, in piazzetta Michelozzi a Quarrata e in via Falcone e Borsellino a Casini, in altrettanti luoghi dove la percezione della sicurezza da parte dei cittadini è più a rischio.

Un progetto messo a punto recependo anche le segnalazioni da parte di cittadini e residenti, per il quale il Comune di Quarrata ha stanziato 15 mila Euro.

Il sistema di videosorveglianza del Comune di Quarrata verrà inoltre ulteriormente ampliato: in occasione dell’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dell’11 Luglio scorso, presieduto dal Prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, il Sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, insieme ai primi cittadini di Lamporecchio, Montale e Pieve a Nievole, ha sottoscritto i patti di sicurezza urbana, documenti propedeutici alla presentazione di progetti comunali volti all’ottenimento dei fondi messi a bando con il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il Comune di Quarrata in quest’ottica intende presentare infatti ai Ministeri competenti un progetto da 70 mila Euro per installare sul proprio territorio 3 ulteriori postazioni di videosorveglianza e 2 postazioni per il rilevamento automatico delle targhe automobilistiche.

I due dispositivi di lettura-targhe verranno installati all’incrocio dei Macelli (intersezione via Montalbano/via Torino/via Europa) e uno su via Falcone e Borsellino all’intersezione con via di Mezzo in entrata verso Quarrata.

Le tre nuove telecamere di videosorveglianza verranno invece installate: una all’incrocio di Olmi; una sul lungo Fermulla “Gino Bartali” all’intersezione tra via Vittorio Veneto e via Roma, andando a sostituire quella esistente con un’altra più performante; una in via Petrarca all’ingresso dell’Istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno.

Tutte le nuove strumentazioni saranno collegate con il comando della Polizia Locale di Quarrata e contribuiranno a combattere episodi di illegalità, delinquenza, atti vandalici e fenomeni di degrado sia in termini di prevenzione che dal punto di vista operativo.

Come previsto dal regolamento comunale in materia, le postazioni di videosorveglianza sono tutte segnalate da apposita cartellonistica.

“Con queste nuove installazioni andiamo a potenziare una rete che conta più di 50 telecamere sul nostro territorio rispondendo alle necessità dei cittadini che, in alcuni punti della città, ci chiedevano un maggiore presidio di sicurezza – commenta il Sindaco di Quarrata Gabriele Romiti – La videosorveglianza rappresenta un deterrente e uno strumento di prevenzione nei confronti di chi delinque, ma da sola non basta: c’è bisogno del contributo di tutti per garantire maggiore cura contro il degrado e contro l’illegalità. Fermo restando che per i reati perseguibili per legge le Forze dell’Ordine potranno disporre delle immagini acquisite tramite questi nuovi strumenti”.

