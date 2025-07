Use, Marco Mazzoni saluta Empoli e va a Imola

Marchino saluta la sua Use. Dopo aver fatto tutta la trafila del minibasket e delle giovanili ed essere diventato un punto fisso della prima squadra, Marco Mazzoni ha deciso quest’anno di fare un’esperienza lontano da casa. Giocherà infatti nella Virtus Imola, nel campionato di serie B nazionale e quindi al ‘piano di sopra’. Per l’Use c’è naturalmente da un lato la soddisfazione di vedere un proprio ragazzo salire di categoria e, dall’altro lato, il dispiacere di non poter contare più su di lui. Un grande grazie e l’auspicio è che per lui questa nuova esperienza possa essere un gradino importante della sua ancora giovane carriera.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

