Vino Chianti, Berni: "Valdelsa caput mundi"

"È proprio così, è la Valdelsa la vera caput mundi del Chianti...Dietro una notizia del genere qualcuno potrebbe provare scalpore, altri resteranno sorpresi, ma solo perché non sanno che la reale capitale produttiva mondiale del Chianti, è proprio la Valdelsa"

Con questa affermazione Alessio Berni Segretario dell'Associazione Terra di Valdelsa, rende noto il primato raggiunto. Tutto questo anche grazie alla presenza, proprio nel comprensorio valdelsano, della cooperativa VIVITO con sede a Poggibonsi e Certaldo, che conta circa 700 imprese associate, tutte operanti sul territorio locale che spazia tra il comprensorio fiorentino e quello senese.

"Anche per confermare questa nostra peculiarità locale abbiamo organizzato una prima edizione speciale tra le mura del Boccaccio. Sarà infatti "Calici di Stelle – DiVin Boccaccio, l’occasione per affermare e brindare il primato mondiale della produzione del Chianti, quale vino che rappresenta indubbiamente la storia e il futuro della nostra comunità.” commenta così la presidente dell’Associazione Terra Di Valdelsa Elisabetta Bardi.

Sarà un’imperdibile appuntamento e un esclusivo brindisi in nome del Chianti, in programma nei giorni dell’ 8-9-10 agosto in Certaldo Alto, che vedrà coinvolti oltre 30 produttori locali e 100 etichette di vini diversi.

La manifestazione nasce grazie all’affiliazione del Comune di Certaldo al Movimento Turismo del Vino, che da anni detiene il marchio "Calici di Stelle" e che hanno incaricato Terra di Valdelsa quale organizzatore dell’evento.

Fonte: Ufficio stampa

