Virus Zika in Toscana, Forza Italia San Miniato contro l'assessore Greco

"Apprendiamo con stupore che l’assessore Greco ha appena affermato in Consiglio Comunale che il virus Zika in Toscana non rappresenta un problema".

Inizia così la nota del Coordinamento Forza Italia di San Miniato.

"Sbalorditiva la superficialità con la quale si minimizza la pericolosità di un virus già registrato sia ad Arezzo che a Livorno e che in Italia ha già causato decine di vittime. Facciamo presente che il virus Zika viene trasmesso attraverso la puntura della zanzara tigre stabilmente presente anche nel nostro territorio, particolarmente laddove il Comune si “dimentica” di operare gli sfalci assolutamente indispensabili in questa stagione".

"Invitiamo l’Amministrazione Comunale, laddove abbia interesse a tutelare la salute pubblica, a ripetere urgentemente i trattamenti larvicidi a suo tempo effettuati ed a pianificare in somma urgenza interventi di disinfestazione adulticidi nonché di rimozione di focolai larvali sicuramente presenti nelle aree pubbliche vista l’incuria in cui versano".

Fonte: Ufficio Stampa

