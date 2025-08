Amicizia e solidarietà al centro della conviviale del Club Rotary Santa Croce sull'Arno Comprensorio del Cuoio

Giovedì 31 luglio 2025 presso l’accogliente location del Ristorante “Fanellino” località Staffoli, si è tenuta la conviviale del Club Rotary Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del cuoio, dedicata all’Amicizia rotariana, tema molto caro a tutti i soci. Dopo i tradizionali inni ed il suono della campana, il presidente del Club Antonio Martini, ha salutato e ringraziato tutti i soci, gli ospiti e le autorità presenti per poi lasciare la parola al Prof. Giuseppe Bellandi dell’Università di Pisa per la sua relazione sul “Il valore dell’Amicizia nel Rotary”.

In apertura si è parlato dell’Amicizia come sentimento nel suo senso più profondo ed ampio, per poi riflettere su come tale concetto sia mutato con l’avvento dell’innovazione tecnologica e dei social media. Ciò ha offerto importanti spunti di riflessione in quanto da un lato, l’utilizzo dei canali telematici trasforma e opacizza la realtà svalutando il concetto stesso di Amicizia, d’altro canto invece offre un potenziale enorme sulla possibilità di creare connessioni. Pertanto se alla base c’è un vero rapporto di Amicizia, indiscutibilmente i social costituiscono uno strumento di supporto per coltivarla ed alimentarla. Il discorso è proseguito venendo all’argomento centrale, l’Amicizia rotariana: l’Amicizia ci consente di metterci alla prova, imparare a conoscere più approfonditamente il sé e l’altro, e diventa luogo di incontro da cui nascono idee e si sviluppano progetti. Ciò si collega perfettamente con la regola che il Rotary si impone, la regola del FARE, del mettersi al servizio della comunità. Ecco che l’Amicizia crea efficienza ed efficacia. Il nostro Fondatore Paul Harris descriveva l’Amicizia come la porta del Rotary, una porta che deve restare sempre aperta. Il discorso è terminato con l’augurio a tutti di poter esprimere Amicizia che è sinonimo di arricchimento e conoscenza.

La serata è stata anche occasione per conferire un importante riconoscimento al socio Roberto Lupi: il P.D.G. Arrigo Rispoli ha consegnato infatti, per conto del Governatore 24/25 Pietro Belli, il Premio Paul Harris, massima onorificenza per il contributo di servizio e per aver promosso la comprensione e le relazioni amichevoli tra le persone. È Intervenuta poi Daniela Alfano Odello, moglie del Governatore del Distretto Rotary 2071 per l'annata 2025-2026 Dott. Giorgio Odello, per presentare il “Progetto d’Amore”, progetto distrettuale che prevede la fornitura di arredi per la Casa-famiglia Papa Francesco di Quercianella dedicata ai bambini da 0 a 16 anni sottoposti a tutela da parte dell’Autorità Giudiziaria toscana. La parola è passata poi all’Avv. Giampaolo Russo esponente del Rotary Club Pisa-Galilei che, con entusiasmo, ha invitato tutti i soci e loro ospiti a partecipare alla Convention Internazionale prevista a giugno 2026 a Taipei.

La serata si è conclusa con i saluti ed i ringraziamenti del Dott. Giorgio Odello, Governatore del Distretto 2071, che ha ricordato gli appuntamenti calendarizzati per il mese di ottobre sui seminari distrettuali, e del Presidente Antonio Martini, che ha augurato una buona estate, per tornare presto a fare Rotary insieme all’insegna dell’Amicizia.

Notizie correlate