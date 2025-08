Andrea Pedicone è un nuovo giocatore dell'Abc

Grande atletismo per il terzo innesto gialloblu. Si tratta di Andrea Pedicone, ala classe ’01, che si appresta ad indossare la maglia dell’Abc Solettificio Manetti dopo l’ultima stagione tra Firenze e Jesi. Giocatore di grande energia, vanta trascorsi in serie B oltre che esperienze in C, tra cui due anni a Montevarchi proprio alla corte di Riccardo Paludi.

“Arrivo a Castelfiorentino con tanto entusiasmo, ritrovando una persona che stimo molto come coach Paludi – racconta Andrea -. E’ stato semplice accettare la proposta della società perché nell’ambiente si respirano grande motivazione e voglia di riscatto per la prossima stagione. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e lo staff, con la speranza di poterci togliere tutti insieme delle grandi soddisfazioni”. “Andrea è un giocatore che conosco molto bene, e che per caratteristiche tecniche e doti umane va ad inserirsi perfettamente nella struttura della nostra squadra – lo presenta coach Paludi -. Porta con sé un importante bagaglio di esperienza, anche al piano di sopra, e questo rappresenta sicuramente un valore aggiunto”.

LA CARRIERA

Dopo aver mosso i primi passi a Roseto, prosegue il percorso di crescita a Treviso, dove partecipa ai campionati Under 16 e Under 18 Eccellenza prima di tornare a Roseto e qui concludere il percorso giovanile. La prima esperienza senior è in C Gold alla Sambenedettese, nella stagione 2019/2020, preludio a due campionati di serie B, prima a Roseto e poi a Civitanova. Nell’estate 2022 il passaggio a Montevarchi, in serie C, dove resta due anni viaggiando ad un media di 15 punti ad allacciata di scarpe. Si arriva così alla storia recente e al ritorno in Toscana, con l’ultima stagione iniziata a Firenze sponda Olimpia Legnaia e terminata alla Taurus Jesi, dove si è distinto nella serie C marchigiana.

