Due milioni dalla regione per le casse di espansione a Sant'Andrea e Fontanella

Con la terza variazione al bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Toscana, sono stati stanziati degli importanti fondi contro il rischio idraulico per il territorio di Empoli. Infatti, la Giunta regionale è stata autorizzata dal Consiglio a concedere un contributo straordinario di 2 milioni di euro per la realizzazione di un sistema di casse di espansione nelle frazioni di Fontanella e Sant’Andrea.

Così commenta il sindaco Alessio Mantellassi: "Siamo estremamente soddisfatti di questo finanziamento che arriva dalla Regione per i 2 milioni necessari per le casse di espansione di Sant'Andrea e Fontanella. Era un impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale e poi in svariate assemblee con i cittadini per la realizzazione di queste opere di messa in sicurezza del territorio che consentano di frenare l'acqua che da monte scende verso l'abitato di Sant'Andrea e Fontanella. Avevamo preso questo impegno, a settembre 2024 abbiamo messo risorse del Comune di Empoli per affidare la progettazione. Abbiamo poi presentato a Fontanella la prima progettazione delle casse, che sta andando avanti verso la progettazione esecutiva. Adesso abbiamo le risorse per poter realizzare quest'opera. Poi ci saranno i vari iter realizzativi che ci porteranno all'apertura del cantiere. Voglio ringraziare Regione Toscana e in modo particolare il presidente Eugenio Giani per essere stato di parola e aver finanziato quest'opera importante nel Piano Frazioni e Quartieri nella presa in carico degli interessi, della vita, della protezione, della cura delle frazioni della nostra città. Un'opera legata al cantiere del raddoppio ferroviario che è importante, perché sulla messa in sicurezza del territorio sono sempre azioni fondamentali e prioritarie".

I fondi saranno erogati a livello triennale in questo modo: 250mila euro per il 2025, 850mila euro per il 2026 e 900mila euro per il 2027. Sarà stipulato un accordo tra la Regione e il Comune per l'erogazione e la rendicontazione di questi fondi legati al programma Difesa del suolo della Missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”.

L'intervento segue la promessa fatta dal presidente della Regione Eugenio Giani durante l'assemblea pubblica a novembre 2024 di finanziare questo progetto per l'area, che è già interessata dal raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo.

Le casse di espansione sono pensate in area collinare, per creare a monte una barriera che riesca, in caso di piogge intense, a contenere volumi d'acqua che arrivano dai colli di Monterappoli a protezione dell'abitato.

Come annunciato anche in occasione dell'incontro con i cittadini a Fontanella per Frazioni al Centro, il progetto vuole proteggere case, attività agricole, strade e collegamenti ferroviari da eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni. La cassa sul rio Sant'Andrea avrà un invaso da 15mila metri cubi, quella sul rio Fontanella da 10mila. Queste casse saranno a bocca tarata, ovvero consentiranno di contenere molta acqua scaricandola poco alla volta nei rii e nei fossi fino all'arrivo in Elsa. Le casse di espansione, in periodo di 'pace', rimarranno a uso agricolo. L'opera sarà completata con arginature e la viabilità interna per l'accesso ai terreni privati.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

