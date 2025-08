Cede una strada nel centro di San Miniato: scoperto cunicolo del 1500

Un cedimento improvviso del manto stradale ha riportato alla luce un pezzo di storia nascosta nel cuore di San Miniato.

Succede in via Maioli, nel pieno centro storico, dove da mercoledì scorso - come riportato sulle colonne de Il Tirreno - si è aperto un avvallamento che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sotto l’asfalto, come confermato dai rilievi, si cela un antico cunicolo risalente al 1519, utilizzato in passato come rifugio durante la guerra e oggi probabile causa dello smottamento.

A dare l’allarme è stata la famiglia di Elisa Nesti, residente da anni nella zona. «Da giorni notavamo un cedimento progressivo della strada. Dopo vari tentativi di contattare il Comune, abbiamo deciso di chiamare i vigili del fuoco», racconta Nesti. È lei stessa a spiegare che la scoperta del cunicolo risale a circa dieci anni fa: «Parte dal muro della nostra cantina e prosegue sotto la strada, collegandosi ad altri ambienti sotterranei posti al centro della carreggiata e sotto le abitazioni della parte opposta».

Il cunicolo, scavato in parte nella pietra e in parte realizzato in mattoni, reca impressa una data: 1519. Un sistema simile a quello documentato anche in altri centri storici collinari della zona, come Santa Maria a Monte, dove cunicoli sotterranei collegavano antiche abitazioni, fungai e rifugi per beni alimentari.

"Abbiamo sempre segnalato l’esistenza di questi ambienti al Comune – aggiunge Nesti – e negli anni passati sono stati anche fotografati nell’ambito di studi sui vicoli storici. Si sa che durante la guerra furono usati come rifugi".

La situazione è rimasta stabile per anni, ma da marzo si sono manifestati i primi segnali di instabilità: "Abbiamo iniziato a trovare detriti all’interno del cunicolo – spiega ancora Nesti – e il Comune ha effettuato un sopralluogo con rilievi fotografici. Ma l’avvallamento di questi giorni ci ha fatto temere il peggio".

Subito dopo l’intervento dei vigili del fuoco, è stata emessa un’ordinanza urgente che limita il traffico nel tratto più fragile della via, che collega piazza Bonaparte con il vecchio ospedale degli Infermi, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione.

A rassicurare i cittadini è Marco Greco, assessore ai lavori pubblici del Comune: "Non riteniamo che i mezzi del cantiere abbiano causato il cedimento, anche perché il transito pesante avviene principalmente dal lato opposto, verso Calenzano. Per via Maioli è già stata redatta una perizia tecnica e interverremo a settembre con lavori di rinforzo strutturale e rifacimento del manto stradale. Nel frattempo, abbiamo disposto un restringimento della carreggiata per garantire la sicurezza. Non sono previste ulteriori ripercussioni sulla viabilità".

