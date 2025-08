Dopo la frana, Via Ripalta chiusa al transito

Per consentire i lavori di ripristino in somma urgenza in relazione alla manutenzione delle strade colpite dalle frane dello scorso marzo, il Comune di Vinci ha emesso un’ordinanza che istituisce il divieto di transito in Via Ripalta, nel tratto compreso fra le intersezioni con Via Poggio al Vento e Via Beneventi. La misura sarà valida dalle 8.00 di lunedì 4 alle 18 di lunedì 18 agosto.

L’ordinanza di riferimento è la numero 116 dell’1 agosto 2025.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa