Empolese: dalla Regione fondi per ospedale, cassa di espansione e pista atletica di Fucecchio

"Con la variazione al Bilancio della Regione, approvata ieri sera in Consiglio, arrivano finanziamenti importanti per il territorio dell’Empolese Valdelsa".

Così Enrico Sostegni, consigliere regionale del Partito Democratico, dà notizia dei finanziamenti per il territorio empolese contenuti nella variazione di bilancio votata ieri.

"Innanzitutto, per la sanità, vi sono 6.675.000 di euro per l’anno 2026, per gli interventi seconda fase - lotto 2 - dei lavori di ristrutturazione interna dell’edificio H dell’ospedale San Giuseppe. Per quanto riguarda la prevenzione del rischio idrogeologico, poi, vi è un contributo straordinario al Comune di Empoli per la realizzazione di un sistema di casse di espansione nelle frazioni di Fontanella e Sant’Andrea: si tratta di 2 milioni di euro. Infine, per il Comune di Fucecchio, fino a arrivano 60mila euro per l’anno 2025, per il collaudo e l’omologazione della pista di atletica leggera dello stadio Corsini. Credo che anche con quest’ultima variazione di bilancio, la Regione abbia dimostrato attenzione ai progetti e alle esigenze della nostra comunità e ringrazio il presidente Giani per aver corrisposto agli impegni presi".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa