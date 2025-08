Esce una nuova serie podcast targata BeGo

“Il Bego Racconta. La storia nei dettagli” è il titolo della nuova serie podcast prodotta dal BeGo, il Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino. Ideato da Serena Nocentini, con il supporto di Giulia Lotti e di Alice Vignoli (fino al 2024), e realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna grazie al finanziamento del Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei, è un racconto emozionante che intreccia arte, storia e tradizioni popolari che attraverso la narrazione, porterà l’ascoltatore a scoprire da una parte il Rinascimento e dall’altra a ritrovare usi e costumi e soprattutto valori assolutamente attuali.

È proprio a partire dai contenuti delle scene affrescate sui due maestosi tabernacoli viari da Benozzo Gozzoli sul finire del Quattrocento, che nasce il coinvolgente ed emotivo racconto audio delle prime due puntate. Un’indagine che si sofferma sulle tradizioni e le usanze che Benozzo Gozzoli ha vissuto in prima persona nella sua epoca; un racconto ricco di spunti di riflessione per stimolare nell’ascoltatore una personale visione interpretativa, sia dell’opera che del mondo attuale, rivolgendosi in particolar modo alla fascia di pubblico giovane/adulto.

Secondo una recente indagine, sono infatti uomini e donne tra i 25 e i 40 anni i maggiori fruitori di podcast, sempre in cerca di esperienze immersive ed empatiche che contemporaneamente possano integrarsi alle attività quotidiane. Secondo il Digital Audio Survey 2024 redatto da IPSOS, circa il 39% degli italiani (12 milioni di individui) ascoltano almeno un podcast al mese, trend che negli anni ha presentato una continua crescita, dimostrandosi persino in grado di avvicinare quella fascia di mercato che spesso rimane più difficile da raggiungere: gli under 35.

“Rendere la cultura accessibile e partecipata per tutte e per tutti – rivela Serena Nocentini - è una sfida con la quale il BeGo si confronta già dal 2009. L’utilizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi linguaggi nell’elaborazione e nell'offerta dei servizi museali, diventa un nuovo modo di ripensare il museo nel rapporto con i suoi pubblici, anche adeguandosi alle necessità di coinvolgere, fin dalla realizzazione, sempre di più le nuove generazioni”.

A prestare voce e pensiero ai contenuti è stata la talentuosa Zilo Brati, studentessa del corso in Didattica dell’arte e mediazione culturale del patrimonio artistico presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna – partner del BeGo nell’iniziativa – selezionata tramite un bando interno al Dipartimento di Comunicazione e didattica dell’arte, bando promosso e coordinato per l’Accademia dai docenti Federica Chezzi e Daniele Campagnoli.

Un profilo dunque con una solida preparazione artistica, in grado di trasmettere con passione e con competenza i valori dell’arte. Presto disponibile online su tutte le principali piattaforme audio gratuite e sui siti ufficiali delle istituzioni coinvolte, il podcast promette di rendere viva la storia attraverso un dettaglio alla volta.

“Con Il Bego Racconta. La storia nei dettagli – spiegano Maria Cristina Giglioli, presidente della Fondazione Teatro del Popolo e Franco Spina, assessore alla Cultura di Castelfiorentino - il Museo BeGo rinnova il proprio impegno a coniugare tradizione e innovazione, offrendo al pubblico nuovi modi di entrare in contatto con l’arte e la storia. Un podcast che non solo racconta il Rinascimento, ma che lo rende vivo, vibrante e vicino alla sensibilità contemporanea. Un invito all’ascolto, alla scoperta e alla meraviglia che nasce quando il passato incontra il presente, attraverso la voce dei giovani”.

