Finisce con la moto in una scarpata, soccorso giovane centauro a Sesto Fiorentino

Grave incidente questo pomeriggio a Sesto Fiorentino, in via del Colli Alti nei pressi del Piazzale Leonardo Da Vinci, dove un giovane di 19 anni è uscito fuori strada mentre era alla guida di una moto. Per il recupero e il soccorso del ragazzo, finito in una scarpata di rovi a circa 8 metri di profondità dalla strada, sono intervenuti sul posto intorno alle 17.15 i vigili del fuoco di Firenze, il personale sanitario, l'elisoccorso Pegaso 1 e la polizia locale.

La squadra dei vigili del fuoco ha posizionato tutta la scala italiana (4 pezzi per un totale di 10 metri) per consentire la discesa dei materiali di soccorso e usarla come piano di appoggio per il recupero del paziente, posizionato sulla barella toboga. In seguito alle manovre di stabilizzazione da parte del personale sanitario, il 19enne è stato recuperato e portato fino all'ambulanza, per poi essere trasportato con l'elisoccorso in ospedale.