Finisce fuori strada con la moto: muore giovane carabiniere

Un carabiniere di 40 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale. Si chiamava Andrea Loprevite, lavorava come appuntato nella caserma Baldissera, viveva a Borgo San Lorenzo. Il sinistro è accaduto dopo le 15 di giovedì 31 luglio sulla Sr302 Faentina tra Polcanto e Faltona, nel comune di Borgo San Lorenzo.

Non si conoscono le cause dell'incidente. Si suppone che Loprevite, a bordo della sua moto, stesse facendo rientro in Mugello. Per motivi ancora da chiarire il carabiniere è finito fuori strada col mezzo. Subito sono stati allertati i soccorsi, tra cui Pegaso, ma non c'è stato niente da fare. Grande cordoglio da parte delle forze dell'ordine della Toscana.

