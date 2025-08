Trovato alla guida di un'auto senza assicurazione, con sé aveva cocaina: doppio sequestro alle Cerbaie

Proseguono a ritmo serrato gli interventi della Polizia Locale di Fucecchio nell'area delle Cerbaie. Giovedì 31 luglio, durante un pattugliamento in via Ramoni, due agenti, di cui uno al suo ultimo giorno in servizio prima del trasferimento, hanno fermato un uomo trovato in possesso di 1,13 grammi di cocaina. Un consumatore, tra l'altro, con patente scaduta e alla guida di un veicolo con assicurazione anch'essa scaduta. Gli agenti hanno pertanto provveduto al sequestro della droga e del veicolo.

"Ringrazio ancora una volta tutte le forze dell'ordine, Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, per la loro costante presenza sul nostro territorio - afferma la sindaca Emma Donnini -. Dobbiamo continuare a mantenere alta l'attenzione e proseguire la collaborazione tra amministrazione, prefettura e forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei nostri cittadini".

Fonte: Comune di Fucecchio

