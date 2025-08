Incontro tra Acque e Comune: "Progetti importanti a Montopoli"

Un appuntamento in Comune per parlare degli investimenti realizzati negli ultimi anni, di quelli in programma per i prossimi mesi e delle priorità del territorio. Nei giorni scorsi, il presidente di Acque Simone Millozzi e il direttore della Gestione Operativa Roberto Cecchini hanno incontrato la sindaca di Montopoli Linda Vanni, l’assessore ai lavori pubblici Paolo Moretti, le responsabili Claudia Toti e Ilaria Bellini, il geometra Michele Brogi e il consigliere comunale Fabiano Bertelli. Un confronto costruttivo, da cui è emersa una visione d’insieme che conferma un impegno costante per il miglioramento della rete idrica e della qualità del servizio offerto ai cittadini.

«Ringraziamo Acque per la visita ˗ commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessore Paolo Moretti ˗ Il dialogo è alla base di un buon rapporto di collaborazione tra il Comune e una realtà importante come il gestore idrico. Da parte nostra abbiamo manifestato quelle che sono le criticità maggiori emerse nel primo anno di mandato, come l’intervento su via Ricavo d’Arno e in via Porta Pisana. È stato un momento utile per pianificare il programma dei prossimi mesi, in particolare il prossimo piano delle asfaltature che dovrà tener conto anche degli interventi di Acque».

Negli ultimi cinque anni, Acque ha investito in maniera significativa nel Comune, con interventi che hanno riguardato la manutenzione straordinaria, il potenziamento e l’estensione delle reti e degli impianti, per un valore complessivo di oltre 7 milioni di euro. Tra le opere più rilevanti si ricordano la costruzione del pozzo Boldrace 4, la realizzazione della nuova adduttrice a Casteldelbosco, la sostituzione della condotta idrica in via Martiri della Libertà a Marti e in via Meucci, il risanamento delle reti nelle vie del Lavatoio e Uliveta e l’ammodernamento del depuratore di Vaiano.

Lo sguardo è ora rivolto agli investimenti futuri, che confermano la volontà di proseguire su questa linea. Dopo il recentissimo completamento della nuova condotta idrica in via Borgo d’Arena a Marti, Acque realizzerà la sostituzione delle condotte in via Arno a Casteldelbosco e in via Porta Pisana a Marti, mentre grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà possibile procedere con la sostituzione e l’interramento della tubazione in via Mazzana (sempre a Marti). Si tratta di interventi che mirano a rafforzare ulteriormente l’affidabilità e la resilienza del servizio idrico, con benefici tangibili per l’intera comunità.

Inoltre, grazie al programma Digital4Zero - promosso da Acque e cofinanziato anch’esso dal PNRR - verranno realizzati una serie di interventi finalizzati alla distrettualizzazione delle reti, alla ricerca attiva delle perdite e alla diffusione dei contatori intelligenti, i cosiddetti smart meters. Azioni che contribuiranno a rendere più efficiente il sistema idrico, riducendo le dispersioni e migliorando il monitoraggio dei consumi.

«È stata l’occasione - spiega il presidente di Acque, Simone Millozzi - per condividere obiettivi e strategie, nella consapevolezza che una gestione moderna e sostenibile della risorsa idrica passa attraverso una pianificazione solida, investimenti mirati e una stretta collaborazione tra gestore e amministrazione comunale». Nella lista delle cose da fare nei prossimi mesi, anche l’organizzazione di una giornata di sensibilizzazione sul tema dell’acqua.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

