Insetti, calore e non solo: i consigli dell'Ordine dei Medici per le vacanze

“Una vacanza in salute inizia da piccoli gesti di buon senso. Eppure ogni anno, durante l’estate, arrivano o chiamano negli studi di tanti medici fiorentini pazienti con disturbi evitabili: dalle gastroenteriti ai colpi di calore, passando per punture di insetti e infezioni della pelle. Serve solo un po’ di attenzione in più per godersi le vacanze in sicurezza, soprattutto se si viaggia all’estero o in zone con condizioni igieniche diverse dalle nostre”.

A dirlo è l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, che si rivolge ai cittadini in partenza per le vacanze estive – così come a quelli che resteranno in città – con un appello alla prevenzione e alla consapevolezza. L’Ordine ricorda l’importanza di bere solo acqua sicura, evitare cibi crudi o poco cotti, lavarsi spesso le mani e difendersi dal caldo e dagli insetti.

“Anche semplici precauzioni – come sbucciare sempre la frutta, portare con sé soluzioni disinfettanti e usare repellenti per insetti – possono evitare spiacevoli contrattempi che rischiano di compromettere il soggiorno. E in caso di sintomi come febbre, nausea, diarrea o eruzioni cutanee, è sempre bene consultare un medico prima di assumere farmaci a caso”, spiegano dall’Ordine.

“Ricordiamo inoltre che i colpi di calore e di sole sono tra i rischi più seri dell’estate: evitare l’esposizione nelle ore centrali della giornata, indossare cappelli e occhiali da sole, vestirsi con abiti leggeri e bere spesso è fondamentale, soprattutto per bambini e anziani”, concludono dall’Ordine. ‎

Fonte: Ufficio stampa