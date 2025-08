Per i lavori al Blocco H dell'ospedale di Empoli in arrivo 6,7 milioni di euro

Nella manovra di bilancio approvata nella giornata di ieri dal Consiglio Regionale, la giunta regionale guidata da Eugenio Giani ha messo in campo anche finanziamenti straordinari per interventi di potenziamento e rinnovamento di infrastrutture sanitarie.

Tra questi figurano anche 6,675 milioni di euro stanziati per il 2026 per gli interventi di seconda fase, lotto 2, per i lavori di ristrutturazione interna del cosiddetto Blocco H dell’ospedale 'San Giuseppe' di Empoli.

La struttura del Blocco H si sviluppa su 8 livelli per una superficie complessiva di 15 mila mq. I lavori sono partiti nel 2023 e proseguono con impegno, attualmente i cantieri sono concentrati sugli ascensori esterni.

"Non possiamo che essere contenti di vedere focalizzata l'attenzione sull'ospedale di Empoli - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -, un presidio della nostra comunità importantissimo che va a raccogliere un bacino di utenza di oltre 240mila abitanti per i 15 comuni dell'Empolese, della Valdelsa e del Valdarno. I nuovi spazi del Blocco H, con i suoi 8 piani, saranno importanti per allargare i servizi attualmente esistenti e darne di nuovi".

"Siamo contenti di questo risultato che vede protagonista il nostro ospedale, punto di riferimento per tutto il territorio - afferma il vice sindaco con delega alla Sanità, Nedo Mennuti -. Il San Giuseppe è un presidio da potenziare e da valorizzare, il Blocco H concentrerà nell'area ospedaliera servizi che sono diffusi sul territorio e vedrà la nascita del reparto di Dialisi".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate