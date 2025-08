Lega Castelfiorentino: "Incongruenze sull'evento Azzurro. Segnaleremo al Prefetto"

"Risulta come minimo imbarazzante la risposta fornita dall’assessore agli eventi Franco Spina durante l’ultimo Consiglio comunale, a seguito della nostra richiesta di chiarimenti sull’evento Azzurro, in merito al quale avevamo già presentato accesso agli atti. L’assessore ha smentito quanto riportato nei documenti ufficiali, dichiarando che l’orario dell’evento – previsto fino alle ore 2.00, come da autorizzazione e ordinanza firmata dal Sindaco – sia stato prolungato fino alle ore 3.00 per un supposto errore degli uffici. Si tratta di una giustificazione inaccettabile: gli atti amministrativi devono essere chiari, precisi e soprattutto coerenti con la realtà dei fatti, tanto più se afferenti a manifestazioni pubbliche gestite e approvate direttamente dall’assessorato di sua competenza.

A ciò si aggiunge un elemento ancor più rilevante: il Presidio del Suolo Pubblico – come da piano di sicurezza - risulta affidato a una pattuglia di polizia municipale, fatto che solleva seri dubbi sull’effettiva organizzazione e responsabilità operativa durante la serata. Tutto ciò è evidenziato dal fatto che fuori dall’orario consentito, è intervenuto un soggetto non meglio identificato armato con coltello di grosse dimensioni, ma a presidiare l’area non erano presenti le forze dell’ordine, ma esclusivamente il personale PROCIV, funzione non di loro competenza. Una lacuna preoccupante, considerato il contesto pubblico ad alta affluenza, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Inoltre, secondo quanto riportato nella documentazione comunale, tra le attività consentite durante l’evento figurano teatro, danza e cabaret, tutte discipline artistiche, ma non viene mai esplicitamente autorizzato l’intrattenimento musicale e danzante, che invece ha caratterizzato la manifestazione in questione. Un’ulteriore difformità che l’assessore ha fatto finta di non capire.

Tutte queste evidenti irregolarità, sia sul piano formale che sostanziale, saranno oggetto di una segnalazione al Prefetto, al fine di fare chiarezza non solo sull’evento già svolto, ma soprattutto in previsione di eventuali manifestazioni future, affinché siano garantiti il rispetto delle regole che l’amministrazione stessa stabilisce

Ci riserviamo inoltre di presentare formale esposto, in quanto riteniamo irrispettoso, nel ruolo di rappresentanti istituzionali che rivestiamo non aver ricevuto risposte chiare, idonee e adeguate, nella correttezza che si deve al ruolo di chi siede legittimamente in Consiglio comunale in nome dei cittadini".

Susi Giglioli e Angelo Fiore, capogruppo e consigliere Lega Castelfiorentino

