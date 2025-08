Montespertoli approva le controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini sul piano operativo

Il Consiglio Comunale di giovedì 31 luglio 2025 ha approvato con 10 voti favorevoli, 5 astensioni e nessun voto contrario le controdeduzioni predisposte dal Servizio Assetto del Territorio, di concerto con lo studio incaricato dall’amministrazione di seguire la fase istruttoria del Piano operativo comunale (POC), in risposta alle 120 osservazioni pervenute.

Le osservazioni sono state presentate da cittadini, associazioni, gruppi politici, imprese del territorio, enti pubblici nel periodo di 60 giorni previsto dalla normativa vigente per stimolare la partecipazione pubblica alla predisposizione degli strumenti urbanistici (scattato, per il Comune di Montespertoli, a seguito dell’adozione del POC nel Consiglio Comunale del 27 febbraio 2025).

In quel periodo l’amministrazione comunale ha organizzato 9 incontri pubblici sul territorio comunale per diffondere i contenuti del piano, ascoltare i riscontri dei partecipanti e migliorarne, di conseguenza, le previsioni. Accanto a questo lavoro, la II Commissione consiliare permanente del Consiglio Comunale ha convocato – in due distinte sessioni di audizione – i firmatari delle osservazioni, affinché potessero descriverne i contenuti direttamente ai consiglieri comunali, come richiesto da una deliberazione unanime del Consiglio Comunale stesso. Delle osservazioni esaminate, il 40% ha avuto pieno accoglimento e il 35% accoglimento parziale.

“Si tratta di un passaggio fondamentale per Montespertoli. L’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano operativo comunale ci avvicina ancora di più al momento in cui il nuovo strumento urbanistico avrà efficacia: da una generosa politica per gli ampliamenti sugli immobili esistenti alle nuove occasioni di espansione per le aziende del territorio, passando per regole innovative di compatibilità ambientale e sostenibilità dei processi produttivi, il nuovo piano operativo darà una nuova spinta alla crescita economica e sociale del territorio. A settembre saranno aggiornate le tavole e gli elaborati del piano e poi sarà avviata la conferenza paesaggistica, ultimo passaggio prima che il POC diventi efficace a tutti gli effetti”. Con queste parole Marco Pierini, vicesindaco e assessore all’Urbanistica, ha commentato il voto del Consiglio Comunale.

Tra le controdeduzioni approvate ci sono numerosi chiarimenti e semplificazioni delle norme tecniche di attuazione del Piano, introdotte dopo un confronto molto utile e proficuo con professionisti e tecnici operanti sul territorio comunale, nonché ulteriori miglioramenti delle norme legate alle tante aree di trasformazione del territorio comunale, recepiti in larga parte durante le assemblee pubbliche nelle frazioni.

“La fase che si è chiusa con questa approvazione è stata una delle più importanti perchè ha visto un attivo e pieno coinvolgimento della cittadinanza e dei tecnici grazie a incontri sul territorio e alle audizioni svolte dalla commissione consiliare. Uno strumento così importante come il nuovo Piano Operativo Comunale meritava un lavoro di questo tipo per arricchirlo e renderlo più armonico con i bisogni del territorio. Adesso dobbiamo procedere spediti verso l’approvazione definitiva dello strumento urbanistico per dare a Montespertoli un nuovo slancio di sviluppo e crescita.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Prossimo appuntamento, dunque, per il Consiglio Comunale di fine settembre, che aggiornerà le tavole del Piano secondo le osservazioni accolte dai consiglieri comunali, dopodiché lo staff del Comune di Montespertoli si occuperà di prendere contatti con Regione Toscana per chiedere l’indizione della conferenza paesaggistica, ultimo step prima che il POC entri in vigore.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

